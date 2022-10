La fàbrica Capmany no serà el nou pati de l’escola Enric Casassas

La fàbrica Capmany del carrer de les Paus (Centre) no serà el nou pati ni una extensió de l’escola Enric Casassas, almenys a curt termini. El ple municipal del mes d’octubre ha rebutjat una moció de l’Associació de Famílies d’Infants del centre que així ho proposava en considerar que és una proposta “impossible d’aplicar tècnicament i financerament”. Des de la comunitat educativa i diversos veïns, proposen reconvertir aquest antic edifici en el projecte ‘Pati per a l’escola – plaça per al barri’, en el qual s’aprofiti l’espai tant per al centre educatiu com perquè el veïnat guanyi una zona verda.

El plenari s’ha dividit entre els partits que veuen bé la proposta de la comunitat educativa, però la rebutgen perquè asseguren que queda molt camí per recórrer i no podrien complir el calendari que demana la moció (PSC, Ciutadans i regidora no adscrita), i els que tot i admetre aquestes dificultats, hi donen suport per refermar la voluntat política de treballar per aconseguir-ho (ERC, Crida i Junts).

Així, el Govern hi ha votat en contra perquè abans de fer realitat el projecte s’hauria d’expropiar l’edifici, adequar els usos i habilitar de nou l’espai. Una sèrie de tràmits que s’allargarien més dels prop de dos anys de marge que dona la moció -que reclama un espai verd en aquella zona el 2024-. I perquè l’operació tindria un cost estimat de 5 milions d’euros segons va avançar en la sessió d’aquest passat dimarts la regidora d’Urbanisme, Mar Molina.

L’edil subratlla també que es tracta d’una finca amb vuit propietaris -sis dels quals d’habitatges del carrer Creueta amb pati afectat a l’interior de l’illa-, la qual cosa afegeix una dificultat més a la negociació. En aquesta votació, Ciutadans ha donat suport a l’executiu perquè considera que “els acords són impossibles de complir”. El portaveu de la formació taronja, Adrián Hernández, considera que “el projecte és positiu, però materialment impossible”, i insta les parts a iniciar un “treball conjunt perquè acabi passant el més ràpidament possible”.

Qüestió política o de diners?

Per part del grup majoritari de l’oposició, el portaveu d’ERC, Gabriel Fernàndez, defensa que és un debat “sobre una qüestió política, no de diners”, en referència a què de pressupost, posa d’exemple, sí que n’hi ha hagut com per destinar 4,8 milions d’euros a comprar l’aparcament dels FGC al Passeig. Al seu parer, la proposta de l’Enric Casassas “ajuda a revertir la tendència de ciutats dures, de ciment, on tanta falta ens fa el verd”.

Des de la Crida, la portaveu Nani Valero també comparteix que “el Govern té les eines administratives. No podem dir que sigui fàcil, però si no s’intenta, la negativa va per davant”, posant de manifest la necessitat de “posar-nos a treballar i arremenagar-nos” per a aconseguir-ho. Al seu torn, el regidor de Junts Quim Carné també aplaudeix la iniciativa per “fer els patís més habitables”, i reconeix que la proposta és “difícil de complir per temps i forma”.