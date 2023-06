El Club Natació 23-24 de futbol sala va agafant cos

El CNS de futsal comença a agafar forma per a la Segona B de la temporada 23-24. Deixant enrere l’eliminació del play-off i la baixa de l’entrenador, Adri Sánchez, destí al Martorell de Segona Divisió, el Club Natació ja s’ha pogut assegurar un bon gruix de renovacions per a donar continuïtat al projecte. A les baixes conegudes d’Adri Toledano (que acompanyarà al tècnic a Martorell) i Quim Gassó, s’ha unit una tercera de Pepe Font.

No obstant això, tal com va assegurar el president de la secció, Alex Porras, la intenció de l’entitat és mantenir el bloc en un projecte pensat a llarg termini, però que clarament s’ha vist reforçat pel play-off assolit al primer intent. “Està clar que venim d’un gran any i encara hem d’acabar de confeccionar la plantilla. Volem ser ambiciosos, però anant partit a partit i sabent que la classificació sempre et posa al teu lloc”, afirmava el president Porras.

Ara entrenats per Pau Machado, els nedadors ja han pogut renovar a la major part de la plantilla. Germán Escudero, Manu Kawa, Alejandro Bertran, Pep Costajussà, Arnau Pineda, el porter Josep María Martínez i el màxim golejador de l’equip, Marc Hermosel continuaran defensant els colors del CNS. Set que podrien acabar sent deu renovacions si continuen algunes peces importants com Adrià Termens, Pablo Robert o el capità, Arnau Ametlla que encara no han anunciat el seu futur a l’entitat

Amb la gran base de la plantilla ja lligada, les incorporacions seran poques i de perfils molt concrets. “Som un gran trampolí i aparador per als jugadors, tant en el sènior com a la base som un club que desperta l’interès a clubs més potents. Volem gent que vulgui créixer i tingui marge de millora per a fer aquest procés conjuntament”, explicava el president, Alex Porras.