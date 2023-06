El pla especial de sequera flexibilitza algunes mesures sobre les piscines

La situació de sequera continua obligant a aplicar restriccions d’aigua a Sabadell. L’actualització del pla especial de sequera de la Generalitat de Catalunya, però, flexibilitza les mesures anteriors pel que fa a l’ompliment de les piscines amb aigua potable. Tot i que es manté la prohibició d’omplir de zero les piscines de propietat particular, la normativa permet el reompliment parcial per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació sempre que siguin piscines que disposin de sistema de recirculació de l’aigua.

Pel que fa a les piscines públiques o comunitàries, està permès el primer ompliment en les de nova construcció o en el cas que respongui a obres de rehabilitació de la piscina o de modificació del vas.

El decret defineix com a piscines públiques o comunitàries les següents:

– Les piscines on l’activitat relacionada amb l’aigua és l’objectiu principal (com és el cas de les públiques, d’oci, els parcs aquàtics o balnearis).

– Les piscines que actuen com a servei suplementari a l’objectiu principal (com en el cas de piscines d’hotels, allotjaments turístics, càmpings o terapèutiques en centres sanitaris).

– Les piscines de comunitats de propietaris (inclou les de les cases rurals o agroturisme, col·legis majors o similars).

També es poden omplir les de piscines en centres educatius quan aquestes tinguin una capacitat inferior a 500 l.

Altres restriccions

A banda de les piscines, l’excepcionalitat comporta altres restriccions que afecten tant als usos públics com privats. En concret, continua prohibit el reg de jardins i zones verdes, públics i privats, excepte en aquests casos:

El reg que eviti la mort de l’arbrat i de les plantes (només mitjançant sistema gota a gota o regadora i a les hores de menor insolació).

El reg de la gespa per a esports federats i amb una dotació inferior a 450 m3/ha/mes.

Es permet el reg amb aigües de pluja recollides en teulades i al reg amb aigües regenerades procedents de depuradores.

Es permet el reg municipal amb aigua no potable del freàtic sempre que quedi garantida l’aigua per l’abastament domiciliari.

També continua la prohibició d’omplir totalment o parcialment les fonts artificials excepte els llacs artificials on hi hagi vida aquàtica, com és el cas del Parc Catalunya. Tampoc està permesa la neteja de carrers, façanes i similars amb aigua potable. Els serveis municipals poden utilitzar aigua regenerada per a la neteja de carrers i aigua no potable del freàtic sempre que estigui garantida l’aigua per l’abastament domiciliari.

De fet, a Sabadell tota l’aigua que es fa servir per a la neteja de carrers no és potable: els camions carreguen al sortidor d’aigua regenerada de l’EDAR Riu Sec. La neteja de qualsevol mena de vehicle continua limitada als casos següents:

Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació.

Fora dels establiments comercials, es permet únicament la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.

Sempre amb el mínim ús d’aigua possible. En el cas de l’ús ramader continua limitada exclusivament per a l’abeurament i neteja d’animals.

Totes aquestes mesures són d’aplicació obligatòria a causa del descens de les reserves d’aigua.