Treballadors d’HP, al Ripoll per recollir deixalles

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, una cinquantena de voluntaris que treballen al centre d’HP a Sant Cugat s’han reunit per recollir residus al llarg de la llera del riu Ripoll.

Els empleats voluntaris d’HP s’han dividit en 5 grups per cobrir les zones de recollida i han dipositat en cinc punts de compilació tota mena de residus com ara plàstics, tovalloletes humides, llaunes, burilles, i tota classe de residus que es converteixen en una veritable amenaça per a la biodiversitat de l’entorn en ser altament contaminants. A més, han utilitzat una aplicació de mòbil que, a través de fotografies, identifica i geolocalitza els residus prevenint-ne l’aparició futura.

L’equip de la xarxa de sostenibilitat d’HP, juntament amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sabadell, ha volgut impulsar aquesta activitat per a sumar-se a la campanya Let’s Clean Up Europe. La recollida també ha comptat amb l’ajuda de l’Adenc per a identificar les cinc àrees de la zona fluvial del Ripoll amb més deixalles.