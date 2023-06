Les notícies més destacades d’aquest divendres 9 de juny del 2023 a Sabadell

Arribem a final de setmana amb els estudiants celebrant el final de la ‘sele’. Aquest divendres, els futurs universitaris posaran el punt final als exàmens per accedir a la carrera. N’hem parlat amb alguns sabadellencs que han encarat la cita amb ganes.

Més de 900 sabadellencs i sabadellenques es troben de ple en l’últim dia de la selectivitat. Tres dies intensius d’exàmens —que van començar dimecres i acaben aquest divendres— que condicionaran el seu futur, i que són el pas previ a accedir a la universitat i a la carrera que sempre han desitjat. Parlem amb l’Álvaro, l’Estel, la Noèlia i el Roger perquè ens expliquin com estan vivint les Proves d’Accés a la Universitat 2023. Això ens han explicat.

El salari mitjà brut anual d’un sabadellenc ha augmentat un 5%, en la seva variació interanual, però es manté lleugerament per sota la mitjana catalana. Segons el darrer informe de l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, una persona assalariada a Sabadell cobrarà, també, un 5% més que un terrassenc.

La Junta Electoral Central (JEC) ha avalat que tenir unes vacances contractades abans del 29 de maig, data de la convocatòria dels comicis generals del 23-J, sigui acceptat com a motiu per no ser a una mesa electoral. L’àrbitre electoral ha acordat que serà una excusa vàlida per no integrar una mesa.

La construcció d’habitatge de lloguer assequible a Sabadell arrenca lentament tot i la voluntat d’iniciar la construcció de 528 pisos des del 2019 i durant els pròxims quatre anys. L’aposta del govern, ara en funcions, incrementa la xifra de pisos de lloguer assequible que va prometre l’anterior govern quadripartit, que era de 362 fets el 2024.

Hi ha un tipus de rellotge de sol, l’analemàtic, en què tu marques l’hora amb la teva ombra. A Sabadell n’hi ha un a l’espai públic, i és a la plaça del Primer de Maig de Can Puiggener. Està situat a terra, és de pedra i els seus autors són Eduard Ferrer i Josep Domènech, tal com recull el catàleg del Museu d’Art.