El Vermodfest s’estrena a Sabadell

Els Jardinets de la Caixa s’han omplert de música aquest dissabte. Ho han fet per la primera edició del Vermodfest. Així doncs, durant tot el dia s’ha pogut gaudir de sons d’electrònica, visites a l’edifici de la Fundació 1859 Caixa Sabadell i activitats pels més menuts.

“A Sabadell tenim un gran patrimoni modernista i crèiem que calia una proposta per reivindicar-lo”, ha explicat Eduard, coorganitzador de l’esdeveniment. Sota aquesta premissa s’ha construït una cita pensada a promocionar patrimoni, cultura i oci locals. Tot en una jornada de matí-migdia: “Ho hem fet així per trencar el concepte que l’oci és només nocturn, de dia també ens ho podem passar bé”, ha assegurat. En clau d’equip també s’ha pensat en Sabadell. I és que tots els participants de la cita són de la ciutat o el Vallès. “Hem intentat que sigui tot molt nostre, fins i tot els aliments són comprats al Mercat Central”.

La iniciativa ha estat promoguda pel programa de Projecció de la Ciutat i Turisme amb la col·laboració de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. El responsable polític del programa, Lluís Matas, ho ha valorat molt positivament: “La proposta del Vermodfest encaixa amb la nostra aposta per promocionar el turisme modernista i la gastronomia, n’estem satisfets”. Per Matas actes com aquest ajuden a promocionar la ciutat: “Volem rebre visites i ser referents perquè el turisme és una bona font per reactivar l’economia”. Pel que fa als nous projectes ha estat clar: “A la ciutat hi tenim molts tresors per descobrir, ara cal promocionar-los i esperem que el nou govern municipal continuï amb la feina feta”.

A la primera edició del Vermodfest hi han actuat tres discjòqueis de Sabadell: Zode2, Spacer, Lolita i Rippin. L’objectiu dels organitzadors és mantenir la celebració i fer que esdevingui un acte gairebé bimensual a la ciutat.