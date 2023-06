VÍDEO | Els Amics de les Arts canten entre el públic al festival Observa

L’actuació d’Els Amics de les Arts al Festival Observa no ha deixat indiferent a ningú. El grup barceloní ha fet vibrar al públic amb els seus èxits i el seu nou treball, Allà on volia, durant el vespre del divendres. Tot i això, i com ells diuen, “Mai hi ha dos concerts iguals”. És per això, que a l’Amfiteatre del Parc Catalunya han volgut sorprendre a tothom. I és que en un moment de l’actuació els membres del grup han baixat de l’escenari. Tot per cantar al bell mig d’un públic sorprès i emocionat el seu conegut tema ‘Louisiana o els camps de cotó’.

