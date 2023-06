IDP: creixement del 15% respecte a l’any 2022

El grup d’enginyeria sabadellenc IDP, ha tancat el primer quadrimestre d’aquest exercici amb uns ingressos de 9,8 milions d’euros, el que representa un increment del 15,6% respecte al mateix període de l’any 2022, un ebitda d’1,9 milions d’euros i un ebt d’1,5 milions d’euros, que suposa un creixement de prop del 15% (14,9) en comparació amb el primer quadrimestre del passat 2022. “Estem molt satisfets amb els resultats obtinguts en el primer quadrimestre de 2023, així com els èxits aconseguits durant tot el 2022”, explica Enric Blasco, CEO del grup IDP.

L’any passat, el grup IDP va tancar l’exercici amb uns ingressos de 26,8 milions d’euros i un EBITDA 5,7 milions d’euros, equivalent a un 21,3% sobre els ingressos. Durant aquest període –primer quadrimestre– l’empresa té una cartera de projectes tancats que s’enfila fins als 68,8 milions d’euros, confirmant unes perspectives prometedores per al futur. “Aquestes dades reflecteixen l’esforç i la dedicació del nostre equip i la confiança que els clients dipositen en nosaltres”, afegeix.

En l’actualitat, l’empresa ubicada a la Torre Millenium està desenvolupant accions en el sector logístic per a clients com Lidl, Norton i Grupo Lar. En el sector industrial, en diversos indrets de Catalunya per a la multinacional coreana Lotte o per la multinacional austríaca Kronospan, entre altres, mentre que en el sector mediambiental destaquen les actuacions en el centre ambiental de la comarca de Pamplona i el complex ambiental de Tenerife. “Continuem compromesos en la recerca constant de solucions innovadores per satisfer les necessitats dels nostres clients”, afirma Blasco.