L’alimentació encadena dos mesos de preus a la baixa, però és més cara que fa un any

L’Índex de Preus de Consum (IPC) ha baixat set dècimes al maig a Catalunya, fins al 3,2%, en comparació amb el mateix mes de l’any passat, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). D’aquesta manera, l’indicador ha tornat a moderar-se després del lleuger repunt de l’abril.

Els aliments també han frenat els preus i encadenen dos mesos a la baixa, tot i que són un 11,5% més cars que fa un any. En comparació amb el mes d’abril, els preus s’han mantingut -la variació mensual de l’IPC és del 0%-. La inflació subjacent, que no té en compte aliments no elaborats i l’energia, ha caigut fins al 6,1%. Al conjunt de l’Estat, la variació anual de l’IPC s’ha situat en el 3,2%, nou dècimes per sota de l’abril.

Tot i que els preus són un 3,2% més cars que el maig del 2022, l’indicador interanual de Catalunya és el segon més baix des de l’agost del 2021, tan sols superat pel del passat mes de març (3,1%). A l’Estat, la variació interanual de l’IPC sí que és la més baixa des de l’estiu del 2021.

Pel que fa a la inflació subjacent, que descompta els preus més volàtils, la xifra catalana i estatal també han coincidit en el 6,1% i han encadenat dos mesos de baixada. La variació mensual de l’IPC a l’Estat també s’ha situat en el 0%.

El preu dels aliments es modera per segon mes consecutiu

El preu dels aliments, que en els últims mesos ha tocat sostre i ha registrat les pujades interanuals més altes de la sèrie històrica, ha caigut per segon mes consecutiu i ha registrat un descens set dècimes respecte de l’abril a Catalunya, fins a l’11,5%.

Si s’analitza al detall el cistell de consum en comparació amb fa un any, ha continuat disparat el preu del sucre (+51,8%), la llet (+23,9%), les patates (+17,6%), els cereals (+15,2%), els llegums (+15,2%), la carn de porc (+15%), els làctics (+13,5%), l’aigua mineral i els refrescos (+12,3%), el cafè (+10,1%), l’oli i els greixos (+9,8%) i el pa (+7,5%).

Respecte del mes passat, els descensos més significatius de preu en la cistella de la compra han estat el peix (-3.6%), les llegums (-2,7%), els fruits secs (-1%), la llet (-0,7%) i els làctics (-0,2%). En canvi, s’ha encarit la fruita fresca (+5,2%), les patates (+1,6%) i el pa (+0,4%).

A l’Estat, els preus de l’alimentació durant el maig han estat un 12% més cars que fa un any, el que representa una baixada de nou dècimes respecte del mes anterior.

Els carburants continuen baixant de preu

En comparació amb l’any passat, ha destacat també la caiguda del preu dels carburants, que a Catalunya s’han situat un 11,9% més barats (-11,5% a l’Estat). Es tracta d’una caiguda de més de sis punts respecte del mes anterior. La variació mensual del preu dels carburants ha registrat un descens del 3,6% a Catalunya.

L’INE també ha destacat l’augment del preu del vestit i el calçat (+2%), l’oci i la cultura (+5,1%), els restaurants i els hotels (+7,1%) i les comunicacions (+2,5). En canvi, ha caigut el preu de l’habitatge (-8,7%), per un abaratiment de l’aigua i l’electricitat; i el transport (-3,5), en part també per la gratuïtat i descomptes dels bitllets.

Pròrroga de la rebaixa de l’IVA als productes de primera necessitat al 0%

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, va confirmar aquest dilluns que el govern espanyol prorrogarà més enllà del 30 de juny la rebaixa al 0% de l’IVA dels productes de primera necessitat. Tal com va apuntar fa uns dies la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, Calviño va assegurar que el seu executiu mantindrà la rebaixa “mentre no arribem a nivells de preus que siguin més adequats”.

L’executiu prorroga d’aquesta manera una decisió adoptada el gener del 2023 per frenar l’augment de la inflació i ajudar els consumidors. No ha aclarit, però, si es mantindran altres mesures adoptades com a resposta als efectes de la guerra d’Ucraïna, com les ajudes al transport.