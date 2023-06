Avui preguntem… Quina opinió tens sobre els parts naturals?

Els parts adopten cada cop una perspectiva més humana. En aquesta línia, una de les possibilitats és la del part natural, i hem preguntat a tres sabadellenques què en pensen.

Carmen Sánchez: “Tot el que sigui natural m’agrada”

L’opinió de Carmen Sánchez és que “tot el que sigui natural m’agrada”, i troba “molt bé” que es pugui triar de quina forma volen parir les dones. Sempre que realment sigui natural i no màrqueting, “perquè a vegades diuen que és natural i no ho és”. A Sánchez li agrada tot allò que no tingui ingerències, i com més a prop estigui de la natura, millor. El camp, els arbres i l’aigua són elements que per ella acompanyarien el part ideal.

Carmen Sánchez creu que les generacions més joves “estan més conscienciades que abans” en aspectes com aquest i creu que els parts naturals aniran a més. “Jo ja penso així, i la meva filla encara més”, apunta.

Beatriz Nieto: “Cada mare ha de decidir com vol tenir la criatura”

Preguntada sobre aquesta qüestió, Beatriz Nieto apunta que “cada mare ha de decidir com vol tenir la criatura”, per la qual cosa troba bé que als hospitals es doni la possibilitat de tenir un part natural. Humanitzar més i medicalitzar menys creu que és una bona idea i considera que “hi ha molta gent que li agradarà que hi hagi aquesta opció. Ara el ventall està obert i com a societat ens agrada triar”.

Nieto pensa que en els parts, el que cal tenir més en compte “és que la mare es trobi còmode i sempre vigilada per un equip mèdic per si hi hagués algun problema”. Al cap i a la fi, la sabadellenca apunta que l’elecció dependrà de la tolerància al dolor que vulgui o pugui assumir cadascú. “Hi ha gent que aguanta bé el dolor i no vol que hi hagi cap cosa química pel mig i d’altres prefereixen no patir”, comenta.

Carme Pérez: “Al cap i a la fi, el part natural sempre és la millor opció”

Per la seva part, Carme Pérez va tenir un part natural, i creu que “al cap i a la fi, sempre és la millor opció”, perquè considera que “encara que et posin epidoral, els primers dolors els pateixes, i pel temps que queda després quan fa efecte ja no val la pena”.

Anys enrere, la seva experiència va ser parir de forma natural, i això que “el nen tenia dues voltes de cordó al coll” i va necessitar ajuda mèdica i fins a 25 hores per aconseguir-ho. Per aquest motiu, defensa que els parts naturals sempre es facin acompanyats de sanitaris que puguin ajudar la mare en qualsevol moment del procés.