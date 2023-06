Què puc fer per millorar i fer més atractiu el meu comerç?

Què haig de fer per ser referent en el meu sector? Com puc atraure més clients al meu comerç? Estic a l’avantguarda de les darreres novetats en tecnologia 3,0? Aquests i d’altres aspectes relacionats en l’optimització de la gestió de l’establiment són els que posa a disposició la Cambra de Comerç de Sabadell a través del servei Diagnosi d’Innovació Comercial. Una eina clau per analitzar en profunditat dels diferents aspectes del comerç, per tal d’identificar els punts forts i febles del negoci, i proposar recomanacions que potenciïn la competitivitat de l’empresa.

Des d’aquest mes de juny i fins al 14 de novembre, i sempre que no s’arribi a esgotar el pressupost (estan subvencionats al 100% amb fons FEDER i pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, mitjançant el Programa de Comerç Minorista), hi ha l’oportunitat per rebre de manera gratuïta –la resta de l’any té un cost de 1.200 euros + IVA– per un costat una diagnosi externa d’innovació comercial i, per l’altra, tallers gratuïts amb el mateix objectiu: ser més competitiu i vendre més. “Si un comerciant es queda ancorat en el passat, malament. Malauradament, veiem establiments que fa temps funcionaven i ara es traspassen o inclús ja tenen la persiana baixada. Actualment, si no et mous, et quedes fora del mercat”, assegura Joan Valls, director d’Assessoria, Promoció i Formació de la Cambra de Comerç.

Per poder optar a la diagnosi per professionals acreditats del sector, cal ser una empresa comercial de venda al detall, bàsicament, comerços i empreses de distribució comercial amb seu física, independentment de la seva grandària, com el comerç Núvols i Petits Tresors, a la Creu Alta, que ha confiat en la Cambra per a la diagnosi de l’establiment. En què consisteix? Em suposa perdre-hi molt temps? Des de fa una dècada, més de dues-centres empreses han optat per les diagnosis. Una revisió completa de l’establiment feta per un professional extern expert en la distribució comercial: “Ho comprovem tot, des del vianant que passa per davant del comerç i quina és la seva percepció, com estan col·locats els productes, la mobilitat a l’interior del comerç, la il·luminació i tota la part digital, sempre que en disposi”, detalla Valls. Un cop finalitzada la diagnosi, s’elabora un informe amb les propostes de millora, sense cap mena d’obligatorietat d’executar qualsevol canvi, i amb poc menys de tres hores –90’ visita professional i presentació de les propostes de millora 90’– “Aquí no hi ha gat amagat. No volem pressionar-los, perquè el botiguer és lliure d’executar o no, les recomanacions que des de la Cambra els hi puguem traslladar”, assegura el director d’Assessoria, Promoció i Formació.

En la mateixa línia, i amb el mateix objectiu, la Cambra de Comerç ofereix diversos cursos gratuïts per als comerciants, amb una durada màxima de 8 hores, i en modalitat presencial i virtual: “És una molt bona opció per aquell comerciant que en temes de digitalització pot ser més competitiu, si utilitza eines més innovadores que ara mateix no està utilitzant”, apunta Susagna Olcina, tècnica de Formació de la Cambra de Comerç. En aquests tallers, iniciats l’any 2015 i realitzats en horari de migdia per facilitar la compatibilitat del comerciant amb el negoci, ja hi han passat més de 350 persones. Enguany, i abans del setembre, la Cambra ha posat en marxa tres cursos: Tècniques de mentalisme per augmentar les vendes de la teva empresa, com fer fotografies atractives, amb el mòbil, per vendre més a través d’internet –aquests en format presencial–, i Instagram, digues-m’ho amb imatges!, en format virtual. De cara al setembre, sobre la taula hi haurà l’opció de fer cursos sobre els avantatges d’utilitzar Bizum per al teu comerç, vídeo màrqueting, Google My Business o WhatsApp Business: “Els canvis més innovadors que es poden produir en els comerços és en la part digital. Tenir una bona presència, ajuda als comerciants”.

Professionals amb experiència

Per als cursos gratuïts adreçats al sector comerç, la Cambra posa al servei formadors amb experiència en el món professional. Els encarregats són David Baró (mentalista), Meritxell Casulleras (fotògrafa), Helena Casas (especialista en estratègia digital) i Sònia Montero (dissenyadora). “Una de les particularitats de la formació que proporcionem a la Cambra són els professors, formats i amb experiència rellevant en el sector en qüestió”, apunten.