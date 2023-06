Les notícies més destacades d’aquest dilluns 19 de juny del 2023 a Sabadell

L’actualitat política ha marcat el cap de setmana a Sabadell i a la resta de ciutats catalanes. Els plens d’investidura van servir per reconfigurar els Ajuntaments. A Sabadell, Marta Farrés va ser proclamada alcaldessa quatre anys més.

Farrés va agafar la vara d’alcaldessa de la mà de Rosa Pareja, la regidora de més edat del ple municipal. En el seu discurs d’investidura va assegurar que la majoria absoluta no canviarà la seva manera de governar. “La ciutat no és meva, no és de cap dels que avui som aquí. La ciutat la fem entre tots i totes”, va defensar davant de més d’un centenar de personalitats de la ciutat que van assistir al ple de constitució de l’Ajuntament.

El Diari de Sabadell s’ha posat en contacte amb els grups de l’oposició del nou ple, entitats i associacions de la ciutat per saber quines són les seves peticions per als primers 100 dies del segon mandat de Marta Farrés. Una àmplia representació empresarial, social, esportiva, cultural i política que vol tenir veu i vot en el futur de Sabadell i que deixa una llista d’onze reptes pendents.

Els resultats del 28 M al Vallès Occidental van ser força clars. I és que a gran part de la comarca hi va haver victòries socialistes. Durant aquestes setmanes les negociacions i pactes s’han produït als municipis. Així doncs, aquest dissabte els ajuntaments de la comarca van celebrar els seus plens d’investidura. Posem cara als nous alcaldes i alcaldesses.

¿Va ser una baralla o un intent d’homicidi? Què va moure un senyor de 72 anys a disparar un noi en un carrer tranquil de la Creu Alta a plena llum del dia? Els Mossos d’Esquadra investiguen la motivació darrere del tiroteig del passat 29 de març. Volen saber si el presumpte autor pretenia matar, o va voler acabar la discussió de la pitjor manera possible: disparant uns quants trets a l’aire que per sort no van ferir ningú.

El projecte Rebutjarts es va estrenar oficialment fa unes setmanes. Ideat i creat per dos joves, Ivana i Óscar, se situa en un petit local al carrer Bailén 29 del barri de Gràcia. L’espai té dues zones. A l’entrada, molt acolorida, hi trobem parets amb murals pintats pels artistes participants en el projecte. També hi ha il·lustracions, dissenys i alguns productes per comprar i col·laborar.