Sabadell: menys atur registral que Terrassa, però superior al conjunt de Catalunya

Sabadell va tancar el mes de maig amb una taxa d’atur registral situada al 10,74%, lleugerament per sota a la de Terrassa (11,25%), però per sobre de la mitjana del Vallès Occidental (9,63%) i de la catalana (8,96%). Segons dades de l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, la ciutat és una de les sis poblacions de la comarca per sobre la taxa comarcal, tot i les bones xifres respecte, per exemple, el passat 2022. I és que en el mateix període de l’any passat, a Sabadell hi havia 11.562 persones aturades i en l’actualitat 11.206 (-3,1%).

Entre aquests onze mil i escaig sabadellencs aturats, les dones representen prop del 57% i pel que fa a la taxa d’atur registral se situa al 12,47%, un punt per sobre de la mitjana de la comarca, però lleugerament per sota poblacions com Rubí o Terrassa.

El col·lectiu que concentra el gruix més elevat de persones aturades es concentra en les franges de 30-44 i 55+, seguint el mateix patró que succeeix al conjunt de la comarca, on el grup 55+ arriba al 17,42% en la taxa d’atur registral. El descens s’ha registrat amb més força entre la població menor de trenta anys (-2,5%).

Pel que fa a les activitats econòmiques que més augmenten el nombre de persones aturades registrades destaca el grup sense ocupació anterior, seguit de l’administració pública. En canvi, el descens de persones aturades s’ha concentrat en els serveis a l’empresa, la indústria i el comerç.