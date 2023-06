Entre cordons sanitaris i estils

[Josep Mercadé, Periodista]

Advertiment inicial: soc un ferm defensor de la llibertat d’expressió. Dit això, és obvi constatar que la majoria de les constitucions dels nous ajuntaments venen precedides de manifestacions i gestos de tota mena per evidenciar el descontentament d’una part de l’electorat (no sabem si votants o abstencionistes). S’afegeixen a la jornada en què es fa l’elecció de la persona que ha d’ocupar l’alcaldia els pròxims quatre anys.

Encara que es disposi de majoria absoluta per governar, com és el cas de Sabadell, la manifestació està assegurada. Amb l’actual conjuntura, encara més. Sobretot per la presència de representants de l’extrema dreta que, sense pressa però sense pausa, han anat agafant protagonisme a gairebé totes les institucions. I a Sabadell, com era d’esperar, també.

Des de fa molt de temps es parla de cordons sanitaris que no tenen res a veure amb la covid, sinó a encerclar l’auge de l’extrema dreta. De moment, però, s’ha vist i comprovat que aquesta mena de cordons no estan sent gaire afectius. I si no, mirem cap a Ripoll per adonar-nos que la majoria de les formacions polítiques no han aconseguit evitar que una part de l’electorat comparteixi una ideologia d’extrema dreta en expansió.

A Sabadell, però, a banda de les protestes per l’entrada de Vox al consistori, s’intenta treure rèdit del que fa uns anys s’anomenava estil Bustos i que ara es vol adaptar a l’alcaldessa, Marta Farrés. No sé si farà gaire fortuna l’expressió en aquest cas. Com diu aquell, mai segones parts… Però davant la manca d’altres arguments una mica més consistents, s’aprofiten herències passades. De moment, a la vista dels resultats electorals, no han donat gaire rendibilitat.

De tota manera, si agafem aquesta expressió per advertir l’actual majoria absoluta socialista de no caure en la temptació de ser els amos del tros, potser serà més útil. Des del primer ajuntament democràtic, el 1979, fins ara, la ciutat ha viscut alguns mandats amb majories absolutes d’un grup municipal d’Antoni Farrés i de Manuel Bustos i s’ha vist i comprovat que és inevitable actuar amb prepotència davant la resta del consistori, que no pot interferir l’acció de govern, ja que disposa de via lliure.

Ara és Marta Farrés qui estrena majoria absoluta sense necessitar ningú més. Davant seu té l’oportunitat de governar tenint present la resta de forces polítiques, que, segurament amb opinions i propostes diferents, poden ajudar a millorar la vida de la gent de Sabadell. Cal aprofitar-ho, ja que la política municipal és la més propera a la ciutadania.