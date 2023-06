El Diari de Sabadell, en dades

El Diari de Sabadell està d’aniversari. Aquest dissabte celebrem una edició especial per commemorar els 5 anys del nou disseny. En aquest temps, l’evolució ha estat constant, tal com evidencien les dades analitzades diàriament. Més enllà de xifres, però, el balanç d’aquests cinc anys també permet descobrir algunes curiositats.

En total, en aquest període s’han publicat 805 edicions en paper del Diari de Sabadell. Milions de paraules que han omplert les pàgines de cada entrega, amb la màxima dedicació per part de tots els periodistes que treballem i han treballat a la redacció. El nombre de paraules no us el direm, però sí que hem comptat quantes pàgines s’han imprès: 68.502.240. Què? Impressiona? En elles, no només hi ha hagut notícies, cròniques, entrevistes, fotografies i opinions. També hem publicat alguns anuncis. N’han sigut més de 6.500.

Nous formats

Si una voluntat ha estat present durant tot aquest temps és la d’acostar-nos als lectors. A la ciutadania. Veïns que volen estar informats del que passa a la ciutat. Per això, el 26 de juny del 2019, ara fa quatre anys, arribava el Bon dia, Sabadell. “Avui és el primer dia que aquest butlletí us arriba a vosaltres, els lectors”, anunciàvem en aquella data assenyalada. Una newsletter que s’ha consolidat des d’aleshores, arribant més d’un miler de dies als subscriptors del Diari.

Paral·lelament, el 17 de març del 2020, només quatre dies després que Pedro Sánchez decretés l’estat d’alarma per la covid-19, el diari va començar a enviar també el pdf de l’edició de forma gratuïta. En el trajecte, darrerament, hi hem incorporat també una nova parada. Aquest 2023 hem sumat l’Hola, Castellar, enfocat a la informació de la vila vallesana.

Les dades de la pàgina web

Una cosa que ha quedat clara és que no tot és el paper. En aquest temps, la nostra pàgina web també ha experimentat una notable evolució. Amb els resums d’audiències a la mà, queda clar que a Sabadell som molt de la nostra Festa Major. Els articles sobre les activitats del primer cap de setmana de setembre a la ciutat irrompen anualment entre els més llegits. Entre les curiositats, també destaquen les enfarinades de neu a Sabadell, que tampoc s’escapen a l’interès de molts de vosaltres.

Però en aquests cinc anys també hem hagut d’explicar, per desgràcia, moments durs. Inevitablement, les dades reflecteixen un element que ha marcat aquest lustre, amb l’arribada del coronavirus. Més enllà d’entendre i explicar la situació, el diari va treballar per exercir alhora la seva funció de servei públic en un moment de màxima dificultat. Un record que mantenim present per concebre la importància del periodisme a la ciutat.

Tot plegat, ha servit per reforçar l’aposta pel digital. A la plaça de Ricard Simó i Bach s’escolta gairebé cada dia: digital first! En els últims cinc anys, gairebé hem tingut 31 milions de visites i, segons l’OJD, el volum d’audiència s’ha triplicat en el balanç anual entre el 2019 i el 2023.

En definitiva, més enllà de tot el ball de números, aquest balanç ens impulsa a continuar millorant. A reforçar l’aposta per entrar a casa vostra per cadascuna de les portes que ens obriu cada dia. És un exercici de responsabilitat que intentem tenir present cada dia quan afrontem el repte d’explicar-vos què passa a cada racó de la ciutat.