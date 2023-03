Les nevades no són un fenomen meteorològic habitual a Sabadell. Per això, tots tenim gravades a la retina aquelles que hem pogut presenciar o mantenim guardades a la memòria aquelles jornades en què, tal com ens han explicat, la ciutat va quedar tenyida de blanc.

La neu va aparèixer tímidament aquest dilluns a primera hora, deixant les típiques escenes dels més petits jugant a fer boles. L’enfarinada, però, va ser minsa i gairebé no va quallar als carrers de Sabadell. Si repassem l’hemeroteca, en trobarem de molt més cèlebres.

Sense anar més lluny, aquest dimarts, 28 de febrer, es van complir cinc anys de l’última gran nevada a Sabadell. Va ser el 2018, deixant imatges espectaculars en els punts més emblemàtics, com es pot apreciar en les fotografies d’aquell dia.

Març de 1993

També està d’aniversari la nevada del 2 de març del 1993. Aquest dijous es compleixen trenta anys des que el Diari titulava en portada “Marzo comienza con nieve”, amb fotografies panoràmiques, amb les teulades completament blanques. La crònica de la jornada relatava aleshores el caos en el servei de trens i problemes viaris per la intensa nevada d’aquell dia, que segur que no han oblidat molts sabadellencs.

Dues grans nevades a la dècada dels 80

Si encara tirem més enrere, a la dècada del 1980, hi va haver dues nevades també recordades. La primera, el 19 de febrer de 1981. La segona, sis anys més tard, el 18 de gener de 1987. Com mostren les imatges, encara en blanc i negre, el gruix de neu va ser considerable.

1962, un any marcat en vermell

Però segurament la més icònica de les nevades va ser la del 26 de desembre del 1962, en ple Sant Esteve i coincidint amb l’any de les recordades riuades a la ciutat. El gruix de neu es deia que arribava als 92 cm, tal com recordava en un article del Diari un dels testimonis d’aquella jornada.

Març del 2010

Caldrà esperar per veure si en les pròximes setmanes afegim un nou capítol en el llibre de les grans nevades a Sabadell. L’entrada al mes de març no assegura dir adeu a la possibilitat de neu. I és que el dimecres vinent es compliran 13 anys de la nevada del 8 de març del 2010. Una jornada més per al record dels sabadellencs.