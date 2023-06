El Diari ens fa més capital

[Per Lourdes Ciuró, Exconsellera de Justícia i exregidora]

Ja fa cinc anys que tornem a tenir Diari de Sabadell i ens convideu a mirar amb perspectiva i amb el retrovisor posat, i a fer balanç de la petjada que el Diari, que no és diari, deixa a la ciutat i a la seva gent. Personalment, penso que durant aquests cinc anys el Diari ens ha fet guanyar intimitat amb la ciutat. Ens ajuda a conèixer-la, a reconèixer-la i a viure-la millor amb aquesta mirada oberta, rigorosa i diversa que sabeu projectar.

El Diari de Sabadell fa ciutat i ens fa ciutat. No s’entendria que Sabadell estigués privat de premsa escrita perquè representaria un buit i aquest buit ens faria ser menys capital. Políticament, haig de dir, no amb cert retret però amb bon to, que precisament la política no és el que ocupa les pàgines més centrals ni els articles més llargs!

Deu ser per això que el Diari es fa més interessant? Però és cert que sempre hi sou per ajudar-nos a donar a conèixer el trosset de veritat que cadascun de nosaltres representem i us asseguro que poder arribar als nostres veïns a través d’un diari de casa, fet a casa, és per a mi tot un privilegi. Per molts anys!