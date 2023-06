“El Diari de Sabadell ha hagut de reinventar-se”

De la mateixa manera, el Diari de Sabadell com a medi en declivi que era, ha hagut de reinventar-se per esdevenir resilient. En els darrers cinc anys, hi ha hagut la voluntat d’escapolir-se del seu destí a desaparèixer per a construir perspectives de futur. Malgrat que ens recordi Sid Vicious que no hi ha futur per a nosaltres a l’emblemàtica cançó dels Sex Pistols “Good Save de Queen”, us asseguro que només hi ha futur si un és capaç de construir-se’l.