[Juli Fernàndez, Exconseller de Territori i exalcalde]

Que Sabadell és la millor ciutat del món és una qüestió que per a tots i totes nosaltres és innegable. Quan ho explico més enllà del nostre terme municipal, les primeres expressions són de sorpresa, fins i tot de desaprovació i algunes mirades intenten amagar un “aquest senyor és boig!”. És evident que la nostra ciutat no és la que té un patrimoni cultural més espectacular del nostre país, però tenim patrimoni sovint menys conegut i conservat del que mereixeríem. Ni el millor entorn natural, però en tenim, i no només el tenim, sinó que el vivim intensament, tenim un rodal que és un luxe per a una ciutat de la regió metropolitana que ens permet en pocs minuts gaudir de la natura a tres passos de casa. Sabadell és una ciutat vivíssima perquè la nostra gent la construeix cada dia, des de les entitats socials, culturals, esportives, empresarials i feministes, des de tot arreu. Sabadell per als i les sabadellenques serà sempre la millor del món perquè és la nostra i la farem millorar cada dia, perquè que sigui la millor no vol dir que no hi hagi coses a millorar. I és important que tot això ens ho expliquem i que faci cinc anys que hi hagi un diari a la ciutat que ens explica tot això i molt més des del sabadellenquisme és per celebrar-ho!