No deixeu de ser políticament incòmodes

[Maties Serracant, Exalcalde de Sabadell]

El Diari de Sabadell ha tingut en totes les seves etapes un paper evident en la definició de l’actualitat i la generació d’opinió pública a la ciutat. Això implica una enorme responsabilitat que en la llarga història de la capçalera sovint no s’ha gestionat adequadament. La relació entre govern municipal, oposició i Diari ha viscut etapes molt diverses. No parlo només de les afinitats i complicitats evidents en alguns temps, sinó de la relació quotidiana a establir entre mitjans i institucions. L’equilibri entre seguir el dictat del govern i del seu gabinet de comunicació i donar veu a l’oposició és complicat, però necessari, imprescindible, i no ha de deixar ningú sempre content. Cal una relació democràticament sana, sense dependències mútues, en què el DS, més enllà del seu criteri editorial i els seus números verds, reprodueixi la pluralitat de la ciutat. La llibertat i independència del Diari de Sabadell, com de la resta de mitjans de comunicació, és imprescindible per garantir la salut democràtica i la vitalitat política de la ciutat. Enhorabona per aquest aniversari i comptem amb la vostra professionalitat per seguir fent ciutat i no deixar de ser políticament incòmodes.