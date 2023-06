Una manera de compartir

Una ciutat com la nostra, on molts ciutadans tenim un fort sentiment de pertinença a una comunitat on vivim conjuntament experiències comunes, necessita mitjans locals. Jo sempre he començat el Diari de Sabadell per les pàgines d’esports. Primer a veure què diu del meu club, i a continuació dels altres esports. Recordo com de petit (i jove) les cròniques dels dimarts reflectien allò que havíem fet el diumenge. Era un orgull veure’ns mencionats i segurament per la família i els avis el sentiment encara era més intens. Si a més hi havia fotografia, molt millor. Els nois i noies de la JAS l’esperàvem, la gaudíem, i moltes vegades la guardàvem.

Més endavant, la meva necessitat d’informació m’ha portat a interessar-me per totes les seccions, perquè no puc passar sense conèixer l’actualitat de Sabadell a tots els nivells. És per això que agraeixo al Diari la feina que fa i l’encoratjo a seguir en aquesta nova etapa que ens permet una lectura fàcil, molt agradable, i de la que no podem prescindir.