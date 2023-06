La Cambra demana més inversió a Sabadell i al Vallès

Sabadell i el Vallès han de passar pàgina en matèria d’infraestructures. La Cambra de Comerç demana als governs de l’Estat i de la Generalitat que posin fil a l’agulla a les obres pendents a la comarca. Consideren que el Vallès és una de les principals “perjudicades” del dèficit d’inversió que pateix Catalunya. Segons detallen en un estudi, caldria invertir 51.000 milions d’euros abans del 2040 –2.800 milions l’any–. Unes xifres que queden molt lluny dels pressupostos i de l’execució de l’Estat en els darrers temps. “Portem 20 anys de desinversió al Vallès i això requereix molta despesa per revertir-ho”, defensa el president de la Comissió d’Infraestructures, Urbanisme i Transports de la Cambra de Sabadell, Pere Puig-Ysern, que detalla una sèrie d’objectius en clau comarcal: la ronda Vallès (B-40) i la ronda est de Sabadell, millores a l’AP-7, dos nous túnels ferroviaris a Montcada i Reixac (Rodalies) i Horta (FGC) i més trens regionals. Així mateix, la Cambra exigeix millores en infraestructures de país, com l’ampliació del Prat i millores en el futur corredor mediterrani. Tot plegat a un mes de les eleccions generals.

“Tota” la ronda Vallès

L’AP-7 està prop del col·lapse, especialment al seu pas pel Vallès. La comarca concentra el 45% del trànsit de la Gran Barcelona i el 21% de tot Catalunya, segons el Pla Específic de Mobilitat del Vallès. La Cambra opta per dues solucions, una a curt i una altra a llarg termini: vol que el Ministeri de Transports que millori l’enllaç entre la C-58 i l’AP-7 a l’alçada de Baricentro, una mesura que ja es va anunciar, i que es construeixi la ronda Vallès, més coneguda com a Quart Cinturó (B-40). Aquest és el punt clau. Per a la Cambra, no n’hi ha prou amb la ronda Nord de Sabadell i Terrassa. Proposa construir tot l’eix entre Abrera (Baix Llobregat) i Granollers (Vallès Oriental) passant les dues capitals del Vallès, una posició que comparteix gran part del teixit econòmic, però no les entitats ambientalistes. “La necessitat és la que és, i per això cal el recorregut sencer”, sosté Puig-Ysern. Per tancar el cercle, també es plantegen una nova ronda per l’est i una connexió pel sud de la ciutat que serveixin per poder recórrer Sabadell sense necessitat de passar pel nucli urbà.

Connexions ferroviàries

Els túnels ferroviaris de Montcada i Reixac (R4 de Rodalies) i d’Horta (FGC) haurien d’estar en funcionament abans del 2040, segons assenyala la Cambra. Són dues grans actuacions que exigeixen tant les entitats econòmiques com una gran part dels ajuntaments vallesans, entre els quals el de Sabadell. Els nous túnels permetrien fer trajectes semidirectes entre el Vallès i Barcelona i escurçar els temps de viatge des de Sabadell, segons Puig-Ysern. “Necessitem la nova línia de tren entre la comarca i Barcelona a través del túnel d’Horta per relligar el territori i connectar Sabadell amb el 22@, el Sincrotró i altres equipaments de primer nivell”. Encara pel que fa al transport ferroviari, la Cambra demana executar els intercanviadors ferroviaris i el park and ride pendents, i augmentar els serveis regionals –actualment hi ha tres trens diaris entre Sabadell i Lleida (R12 de Rodalies)–. “Els regionals són els que han patit la manca d’inversió més severa. La infraestructura és absolutament obsoleta”, lamenta. En aquest sentit, la Cambra demana al Govern de l’Estat que “compleixi el que s’ha promès” en matèria d’inversions, i al mateix temps que el Govern català “exigeixi” totes les competències en infraestructures a l’Estat.

El ‘hub’ aeronàutic

El sistema aeroportuari ha de fer un gir en la gestió i els objectius, apunta la Cambra. Demana actuacions per impulsar l’Aeroport de Sabadell com a hub de la indústria aeronàutica i de l’espai, juntament amb Lleida-Alguaire. L’arribada d’una empresa de nanosatèl·lits i d’una escola de controladors aeris han estat les primeres passes del hub fins ara. Puig-Ysern defensa que, si el hub tira endavant, l’aeroport i el seu entorn serviran per tenir més oportunitats empresarials i millor ocupació: “La ciutat ha de fer un pas més i aprofitar l’aeroport i el sostre industrial proper per captar empreses tecnològiques i netes que generin llocs de treball de qualitat”.

Catalunya, pendent de la transferència de 914 milions

El Govern de la Generalitat té pendent tancar un acord amb l’Estat per a la transferència de 914 milions d’euros per a la millora de carreteres i infraestructures ferroviàries. Això podria accelerar, entre altres coses, les millores a l’AP-7 al Vallès i l’intercanviador de Volpelleres (S1 d’FGC i R8 de Rodalies). La partida, prevista als pressupostos de l’Estat d’enguany, es transferirà a la Generalitat perquè sigui aquesta qui executi les obres. En paral·lel, es manté la negociació per a la ronda de Sabadell i Terrassa.