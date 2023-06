FOTOS | Sabadell gaudeix amb la revetlla de Sant Joan

La revetlla de Sant Joan és una de les més màgiques de l’any. A la ciutat, grans i petits surten carrers i places per celebrar-lo. Els barris s’omplen de fogueres i el cel s’il·lumina amb el color de coets. Enguany no ha estat diferent. I és que els sabadellencs tenien moltes ganes de començar l’estiu com marca la tradició.

De nord a sud, la revetlla ha deixat imatges festives pel record. Hi ha qui va anar a dormir d’hora i qui just hi ha anat de bon matí. Qui va sopar amb família i qui ho va fer amb amics. I també, com no podia ser d’altra manera, qui va gastar tots els petards i qui en va guardar alguns per la revetlla de Sant Pere. Vosaltres quin Sant Joan vau viure?

Fotos David Chao