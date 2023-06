50.000 viatgers en el primer any de l’estació de Santa Perpètua de Mogoda Riera de Caldes

Aquest diumenge va fer un any que va començar a funcionar l’Estació de Santa Perpètua de Mogoda Riera de Caldes de la línia R8. Segons un comunicat de Renfe, durant els darrers dotze mesos han utilitzat aquesta parada 50.000 viatgers. L’estació dona servei a la zona de la Granja Soldevilla i als barris de Can Taió i Can Folguera, i permet la connexió de la ciutat amb la Universitat Autònoma en només 5 minuts. A més cobreix la demanda dels municipis de l’Eix de la Riera de Caldes que no disposen de transport ferroviari, com Polinyà, Palau-solità i Plegamans, i Sentmenat. Renfe va invertir 1,76 milions en la construcció d’aquesta estació.

Des de fa un any Santa Perpètua de té dues estacions: la nova de Riera de Caldes i La Florida, que pertany a la línia R3.