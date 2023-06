El nou bloc de lloguer social de Francesc Layret, enllestit després de l’estiu

El nou edifici de lloguer social que Vimusa ha construït al carrer de Francesc Layret està pràcticament enllestit. Es tracta d’una nova promoció de 32 pisos que es finalitzaran després de l’estiu i els habitatges es podran entregar entre la tardor i finals de 2023. Així, està previst que les obres es puguin donar per finalitzades després de l’estiu i els habitatges es puguin lliurar entre la tardor i finals d’any.

La construcció de l’edifici ha comportat una inversió de 6 milions d’euros. L’alcaldessa, Marta Farrés, va avançar ahir durant la visita a la nova promoció que les pròximes obres en iniciar-se seran les de Can Gambús, unes feines que començaran entre finals de 2023 i principis del 2024: “Volem arribar als més de 500 habitatges públics de nova construcció, de lloguer, per intentar contenir al màxim els preus i, si podem, també baixar-los”.

Com són els pisos?

Format per una planta baixa més quatre d’alçada, els pisos de Francesc Layret tenen entre una i tres habitacions, amb superfícies d’entre 54 i 95 metres quadrats. A la planta baixa hi ha un espai comercial que es podrà dividir en cinc locals. I també compta amb dos soterranis amb trasters i aparcaments. El preu del lloguer dels pisos, amb despeses incloses oscil·larà entre els 385 i 595 euros al mes. Les places d’aparcament costaran al voltant de 50 euros mensuals.

La nova promoció compta amb una subvenció per part de la Generalitat de 960.000 euros, atorgats a Vimusa per l’Agència de l’Habitatgede Catalunya. En aquest sentit, l’Agència de l’Habitatge ha atorgat també 630.000 euros per l’edifici de la carretera de Barcelona que es van enllestir el gener d’aquest mateix any.