I de sobte, articulista!

[Josep Rof, enginyer industrial i expert en innovació]

A casa sempre hem sigut subscriptors del Diari de Sabadell. És l’única manera de saber què passa a casa. Fa cinc anys, amb el canvi de propietat, va haver-hi una transformació espectacular al diari. Resumint, feia goig comprar el diari no sols per la forma, sinó, sobretot, pel fons.

Un tema que em va cridar l’atenció era que hi havia molts articulistes. El meu amic Joan Reixach, també articulista, em va animar a anar a veure en Marc Basté. Amb la meva experiència i coneixement de treballar per aquests mons de Déu, volia explicar, de manera planera, temes de tecnologia i economia. Ep, i també del rodal! Tot van ser facilitats. La realitat és que ja he escrit més de cinquanta articles des del setembre del 2019.

Felicitats al Diari i, com deia la meva àvia, “que per molts anys puguem fer obres semblants, amb els mateixos paletes i els mateixos manobres”.