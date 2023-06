Les notícies més destacades d’aquest dimecres 28 de juny del 2023 a Sabadell

L’actualitat de Sabadell arriba amb el món educatiu en primera plana. Encara amb la ressaca de la selectivitat 2023, la mirada ja està posada en molts casos en el pròxim curs, amb algunes qüestions pendents de solucionar.

“Volem fer visible que l’etapa dels 0 als 3 anys també existeix”. Diverses escoles bressol de Sabadell de titularitat pública i privada s’han adherit a les mobilitzacions contra el bloqueig del conveni, que afecta els centres privats, però també les escoles bressol públiques de gestió indirecta —en el cas de Sabadell, ho són totes menys la llar d’infants Els Àngels, gestionada per la Generalitat—.

Amb només 16 anys ha fregat el sostre de les millors notes de selectivitat de la demarcació de Barcelona: ha competit el podi amb un 9 a la fase general i amb un 13,3, si comptem la ponderació amb les assignatures específiques. La Mireia Rizo, de la Creu Alta i estudiant a l’escola Europa de Sant Cugat, la van avançar de curs quan tenia nou anys. Va passar de 4t de primària a 6è perquè van detectar que tenia “altes capacitats”. Passats uns anys, ara s’ha vist a les portes de la selectivitat amb un any menys (o fins i tot dos, perquè és del mes de desembre) que la majoria d’estudiants que han fet front a les proves d’accés a la universitat.

Diversos sabadellencs han advertit amb sorpresa els últims dies la presència d’uns cartells enganxats en algunes papereres dels carrers i places de la ciutat. Un d’ells s’ha pogut veure al Passeig (Centre). En el text es pot llegir: “No hay papeleras en España pa tanto facha”, una protesta que arriba després de la irrupció de Vox en diversos ajuntaments -com el de Sabadell- el passat 28 de maig, un cop celebrades les eleccions municipals.

Falta menys d’un mes per la celebració de les eleccions generals del 23 de juliol i la maquinària de cara a la jornada electoral ja està en marxa. Aquest dilluns, l’Ajuntament de Sabadell, en sessió plenària, va celebrar el sorteig públic per designar les persones que hauran d’exercir la presidència i la vocalia de les meses electorals durant la jornada. Els sabadellencs seleccionats, 2.223 en total, ja es poden consultar. En cas de veure el teu nom entre els triats, has de saber que hi ha alguens “excuses” que serveixen per evitar la presència al col·legi electoral.

Al grup del nord. S’ha confirmat el que ha avançat l’edició de paper del Diari de Sabadell i el Centre d’Esports jugarà la temporada 23/24 a la zona nord d’Espanya després que la Federació Espanyola de futbol aprovés, a l’assemblea d’aquest dimarts, la nova distribució dels dos grups. Tot i les reticències inicials del mateix president, Luis Rubiales, finalment s’ha imposat la votació de les diferents Territorials per aquesta opció, la més lògica.