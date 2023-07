Acaba la restauració de la Mare de Déu de Montserrat que vol tornar a la Torre d’en Feu

Els admiradors de la Torre d’en Feu tenen aquests dies una molt bona notícia. Aleix González, vocal i alma mater de l’Associació Cultural Can Feu, ha aconseguit restaurar la imatge de la Mare de Déu de Montserrat que havia estat a la capella de la torre i que data del 1916.

Una peça centenària, obra de l’escultor barceloní Tomàs Marquès i que durant més de 90 anys havia estat fora de Sabadell, a una finca (Can Cavaller) del propietari del castell a Monistrol de Montserrat. Tot just ara fa un any, González la va recuperar i iniciar el procés de restauració amb diferents professionals, ja que tot i estar en bon estat, es podia millorar.

Ara ha acabat la restauració i el sabadellenc admet que “estem molt contents i això ens anima, tal com està la Torre, després de molts anys de destrucció”. La reflexió que fa Aleix González és que “quan restaures una cosa de dintre i veus que està bé, t’imagines veure-ho tot restaurat?”. I és que el desig continua sent veure la Torre d’en Feu rehabilitada.

“L’escultura està molt ben conservada en haver estat en una casa particular, i la pintura estava bé. La fusta no tenia corc ni res”, subratlla el vocal de l’associació. L’escultura fa uns 70 cm d’alçada, 40 cm d’ample i està buida per dins perquè pesi menys. En aquests darrers mesos s’han acabat de perfilar els detalls, com els daurats i la corona, que s’ha sotmès a un bany d’or perquè recuperi l’aspecte original, perquè amb el pas del temps havia quedat enfosquida.

On estarà a partir d’ara?

La propietat de l’escultura és d’Aleix González, i ara està sota la seva custòdia, però la voluntat és tornar-la al seu emplaçament original, a la capella de la Torre d’en Feu, que data del 1704. La setmana que ve hi ha prevista una reunió de l’associació amb l’Ajuntament, i proposarà al consistori aquesta ubicació, amb la intenció que “la capella tingui un ús de veritat litúrgic, ja sigui per celebrar-hi aplecs o romeries, per exemple”. Aquesta proposta, però, reconeix que hauria d’anar acompanyada de l’adequació del camí per poder accedir a la capella. “La gent ens diu que es vol casar allà”, exemplifica el sabadellenc per subratllar l’interès que pot tenir aquest espai.

Paral·lelament, s’intentarà impulsar un micromecenatge o altres vies per obtenir ingressos per poder restaurar l’altar de la capella. Mentre no es pugui exposar aquí, la proposta de l’Associació és cedir l’escultura a algun temple religiós perquè l’exposi als feligresos. González assegura que hi ha converses avançades i espera poder donar bones notícies aviat sobre aquesta qüestió.

Què diu la llegenda?

El propietari de la Torre d’en Feu, Josep Nicolau d’Olzina, estava emparentat amb la família Riusech. I, segons la llegenda catalana, van ser ells els que van trobar el s. IX la Mare de Déu de Montserrat a la Santa Cova. En intentar-la traslladar a Manresa, la imatge es va aturar en un punt que és on, després, es va aixecar el monestir.