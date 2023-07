L’Orgull LGBTI es manifesta: “Volem vides plenes i lliures”

La quarta marxa de l’Orgull LGBTI ha recorregut els carrers de Sabadell aquest dissabte a la tarda. La convocatòria ha arrencat a dos quarts de set a la plaça del Treball i s’ha dirigit fins a la plaça Montserrat Roig. Un recorregut que l’ha fet travessar la carretera Barcelona, carrer Latorre i l’avinguda Barberà. A la manifestació convocada per la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell, Actua Vallès, Ca l’Enredus i Transfamílies SBD, hi han participat unes 200 persones, segons la Policia Municipal. La diada, que tradicionalment se celebra el 28 de juny, s’ha realitzat en cap de setmana per reunir més manifestants.

A la cita s’ha pogut veure diverses banderes del col·lectiu i escoltar proclames. La majoria centrades en les persones trans. Així doncs, reivindicacions com “Fora trànsfobs dels nostres barris” o “La diversitat és senyal de llibertat” han omplert els carrers de Sabadell. Encapçalant la comitiva hi ha hagut, un any més, Clara Palau-històrica activista trans sabadellenca. Acompanyant-la també s’ha pogut veure una batucada, a càrrec dels Diables de La Creu Alta.

“Les nostres condicions respecte a fa 5 anys han millorat força. Per exemple, ara mateix tenim presència en el Servei d’Atenció Integral (SAI) i a les Unitats de Trànsit. Això és un èxit”, ha afirmat Roberte Piqueres, de Ca l’Enredus. Una opinió compartida per la majoria dels presents, malgrat que també s’ha parlat de les violències que viu el col·lectiu diàriament. “Els discursos d’odi i les agressions cada cop van més a l’alça i és molt preocupant”, ha expressat Vanessa, participant en la manifestació.

La part final de la convocatòria s’ha viscut a la plaça Montserrat Roig. Allà els convocants han llegit el seu manifest. Aquest s’ha centrat en les condicions de vida de les persones LGBTI. “Volem vides plenes i dignes”, han proclamat. A continuació hi ha hagut sessió de punxadiscos amb Perla Negra i DJ Tofu. Com a novetat d’enguany s’han pogut veure unes imatges, en blanc i negre, per mostrar les mirades de la diversitat. Aquestes s’han realitzat en un taller de foto activisme a càrrec de Ca l’Enredus.