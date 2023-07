Festa i reivindicació, els ingredients del Dia Internacional de la Música a Sabadell

La plaça del Doctor Robert ha acollit aquest dissabte les celebracions del Dia Internacional de la Música. Encara que la cita se celebra tradicionalment el 21 de juny, enguany la Coordinadora de Músics de Sabadell ha decidit realitzar-la el primer dissabte de juliol. Una edició en la qual els artistes sabadellencs han estat els grans protagonistes.

Així doncs, els actes han començat al migdia amb un vermut musical de dotze a dues del migdia ubicat al Racó del Campanar. Ja a la tarda, l’escenari de la plaça ha acollit una sessió amb el rock com a temàtica principal. En aquest cas les actuacions s’han allargat des de les set del vespre fins a la mitjanit. Sobre l’escenari hi han participat sis grups. Els escollits han estat MC Acoustic (al vermut), El Verso, Miratges, Póker, Sixtrins i Black Star.

“Necessitem una sala de concerts”

“Fem diverses activitats durant l’any, intentant que hi puguin participar tots els grups que conformen la Coordinadora”, ha explicat Carles Puig, president de la Coordinadora de Músics de Sabadell. “A la ciutat tenim molt talent musical, però crec que no se’ls està ajudant massa”, ha comentat al ser preguntar per l’estat de salut del panorama musical al municipi. “Ens lloem molt dels nostres actors, actrius, òperes i teatres, però no tenim ni una sala de concerts municipal. De fet, només hi ha una sala privada en tota la ciutat i la Faràndula no és suficient”, ha comentat per després afegir: “Traiem pit de tenir al Sergio Dalma, a Santa Salut o a Albert Pla, però aquesta gent està tocant fora o només venen quan els avisem per Festa Major”.

És per això que les celebracions d’enguany, tal com ha explicat Puig, han servit per celebrar, però també per reivindicar el talent local i la manca d’espais musicals.

Fotos Aina Torres