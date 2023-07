Rafael Álvarez ‘El Brujo’ mostra a Sabadell la versió més íntima i divertida del Lazarillo

Show total. Així es pot definir l’actuació de Rafael Álvarez ‘El Brujo’ d’aquest diumenge a Sabadell. El conegut actor ha interpretat un dels seus personatges més carismàtics, El Lazarillo de Tormes, al Fresc Festival. Un divertit monòleg en el qual El Brujo ha mostrat tot el seu talent en una versió més íntima i personal de la novel·la anònima escrita al s. XVI.

L’espectacle ha tingut un to proper en tot moment. Ja a l’inici, Álvarez ha agraït la presència del públic. També ha aprofitat el moment per parlar de la seva connexió amb Catalunya. I és que l’actor va fer els seus primers passos professionals a La Villarroel. D’aquella època n’ha destacat la seva profunda amistat amb el ja desaparegut Pepe Rubianes, amb qui somia cada cop que ha de visitar Barcelona i voltants, tal com ha confessat.

Més enllà del guió

Un cop fetes les presentacions ha arrencat l’obra. Com explicàvem, aquesta és un monòleg. En ella El Brujo, qui porta interpretant el personatge des de fa més de 30 anys, ha presentat els personatges d’El Lazarillo i també les seves aventures amb un estil ràpid i prosaic. Els canvis del to de veu i la música medieval han servit per marcar les transicions. Un espectacle que ha anat molt més enllà del guió, ja que Álvarez ha anat intercalant fragments de la història amb l’explicació d’anècdotes personals i la interacció amb el públic. Perquè com bé ha explicat: “Fa molts anys que interpreto al personatge, el conec tan bé que entro i surto a cada moment”.

D’aquesta manera, el veterà actor ha fet totalment seu l’espectacle. Adaptant-lo a la seva conveniència i demostrant la seva passió pel teatre. Dalt l’escenari se l’ha pogut veure gaudir en tot moment i també rient en molts moments. La complicitat amb els espectadors ha estat total, arrencant somriures i aplaudiments durant tota la cita.

Amb El Lazarillo el Fresc tanca la seva segona setmana. Però les funcions no s’acaben. Aquest dilluns arranca una nova tanda d’espectacles. Sent Guillermota, de Jordi Prat i Coll, amb Jordi Vidal i Jordi Cornudella la primera actuació.