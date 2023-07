El súmmum a les escoles: sense retirada de l’amiant i sense casal d’estiu

Dards creuats, incertesa i indignació en el procés per retirar l’amiant de set escoles de Sabadell, que s’havia de fer efectiu aquest estiu. Finalment, només l’escola Arraona quedarà alliberada de les plaques de fibrociment per començar el proper curs. Les altres sis escoles —Roureda, Floresta, Juan Ramón Jiménez, Samuntada, Ribatallada i Castellarnau— tot apunta que hauran d’esperar, com a mínim, fins a l’estiu que ve per començar el procés de desamiantatge.

Aquest mitjà de comunicació es feia ressò a principis de maig del pla de Serveis Territorials d’Educació del Vallès Occidental per retirar l’amiant de set centres educatius de Sabadell aquest mateix estiu, amb la inversió de 2,5 milions d’euros dels fons europeus REACT-EU. De fet, les direccions dels respectius centres en tenien constància, i ja havien estat advertides que la retirada de l’amiant començaria un cop acabat el curs escolar, sense data específica. Un procés que per la seva toxicitat obligaria a anul·lar els casals d’estiu als set centres i a buscar espais alternatius per al professorat, en cas que el desamiantatge comencés quan els mestres encara són a l’escola treballant. Finalment, sembla que no serà així, malgrat que tant les famílies com els docents ho tenien ja coll avall.

“Vam rebre un correu del Departament d’Educació on s’especificava que no s’havia pogut fer la contractació de l’empresa i que les obres es deixaven per al curs vinent”, apunta Eva Masip, directora de l’escola Ribatallada, un dels centres on s’havia de fer la retirada del fibrociment. També l’Ajuntament de Sabadell ha desmentit el Departament. El regidor d’Educació, Manuel Robles, ha assegurat en declaracions al Diari de Sabadell que “segons tenim constància a la regidoria d’Educació, només es procedirà a la retirada del fibrociment de l’escola Arraona” i ha afegit que “la resta quedaran posposades per a noves programacions properament”.

Aquest nou procés d’espera ha indignat el professorat. “Vam fer una despesa d’energia molt gran per buscar alternatives i deixar la feina feta abans del 22 de juny”, reivindica la directora de l’escola Ribatallada. A part, carrega contra “les formes”, ja que “el Departament hauria de donar explicacions no només amb un correu”.

Indignació per la pèrdua del casal

“Un casal d’estiu requereix mesos de preparació i, òbviament, ja no som a temps d’engegar-lo”, manifesta Mercè Lavandero, portaveu de l’AFA del Ribatallada, que admet que “la sensació és la d’haver perdut el casal d’estiu en va”. Ara, la preocupació de moltes de les famílies dels col·legis afectats és la de perdre també el casal de l’any que ve, si finalment les obres per eliminar la uralita es traslladen a l’estiu de 2024.

“El concurs per licitar les obres va quedar desert, i ja vam veure que, difícilment, retirarien l’amiant aquest estiu”. David Segura, president de l’AMPA de l’Escola Samuntada, argumenta que “no només hem perdut el casal d’estiu, sinó que també uns projectes de millora que volíem fer al menjador de l’escola; que no vam poder tirar endavant per les obres de l’amiant”. Les famílies del Samuntada han optat per fer pinya i buscar de forma conjunta una alternativa. Segons Segura, “en el nostre cas vam intentar buscar un casal proper perquè els infants anessin tots junts; i al final moltes famílies hem optat per anar al casal d’estiu de l’Escola Creu Alta”.

Veus de diverses associacions de famílies d’alumnes acrediten que s’està acabant de tancar una queixa conjunta i que es preveuen protestes per “fer saber el Departament d’Educació que aquestes formes no són les que volem al sistema educatiu”, conclou la portaveu de l’AFA de l’escola Ribatallada.