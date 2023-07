L’Ajuntament haurà d’indemnitzar una veïna que va quedar paraplègica per la caiguda d’un arbre

L’Ajuntament de Sabadell haurà d’indemnitzar amb 806.436 euros una veïna que va quedar paraplègica després que li caigués un arbre a sobre el passat 9 de desembre del 2014, dia en què es va viure una gran ventada a la ciutat. Segons ha avançat aquest dilluns El Periódico, la justícia considera que el consistori sabadellenc no ha acreditat haver fet el manteniment de l’arbre i no va tancar els jardins públics malgrat haver-hi una recomanació de Protecció Civil.

Per aquest motiu, la magistrada assegura que l’administració és “responsable” dels fets perquè no ha pogut comprovar la seva “diligència”. Segons exposa, “no consta” a les actuacions judicials l'”efectiva realització” de la revisió tècnica d’aquest arbre, ja que al full on es registren les tasques d’inspecció efectuades el 13 de novembre de 2014 -un mes abans de l’accident- consta comprovació de l’àrea de joc i no de l’arbrat.

Els fets van tenir lloc a la plaça de Joan Corominas, a tocar del CUAP Sant Fèlix. Arran del fatal succés, la dona va quedar paraplègica i pràcticament no surt de casa, requerint l’ajuda de la seva parella, segons ha explicat el citat mitjà, que ha accedit a la sentència. Ara, l’Ajuntament pot presentar recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Una jornada tristament recordada

La jornada del 9 de desembre de 2014 és recordada pels sabadellencs com el dia que el bosc de Can Deu va ser devastat, arrasat per un temporal de vent que, en poques hores, va deixar una imatge inèdita d’aquest pulmó verd del nord de la ciutat. L’abast d’aquell temporal va impactar gairebé a un 80% de la superfície de l’indret, uns 40.000 arbres.