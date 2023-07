Can Deu celebra els seus 50 anys amb una festa major plena d’emocions

Can Deu està d’enhorabona. I és que aquest 2023 ha complert els seus 50 anys d’existència. Mig segle d’ençà d’aquell 7 de juliol de 1973 en què el barri va començar a créixer i a celebrar la seva ja tradicional festa major. És per aquest motiu que la cita d’enguany ha estat summament especial a tot el veïnat.

Els actes van començar el divendres, destacant el pregó de la periodista Raquel García i l’Antropòleg Isidor Fernàndez, qui es troba preparant el projecte Històries de Vida i Fonts Orals de Can Deu amb una exposició pictogràfica repassarà la vida del barri que aleshores s’aixecava a tocar del bosc. Ja al dissabte s’han realitzat tallers, balls, concerts i el sopar popular amb 200 persones-que ha servit per celebrar el 50è aniversari. Diumenge ha estat el torn de la xocolatada, el concurs de truites, la dansa i la fi de festa amb un correfoc a càrrec de Les Forques de Can Deu.

“Hi havia molta expectació per la festa i el barri ha respost. La dels 50 anys és una gran cita i tothom s’hi ha implicat perquè sortís de la millor manera possible”, ha explicat el president de l’Associació de Veïns, Juan Juárez. Com a novetats d’enguany l’AV ha creat les vocalies d’esports-amb un torneig de vòlei- i urban-amb grafiti, rap i hip-hop per aportar més activitats a les celebracions. Els actes de l’aniversari, però, no ha acabat diumenge. I és que com ha confirmat Juárez s’està treballant per publicar un llibre que reculli la història del barri de cara al pròxim Sant Jordi.