Un diari per una ciutat oberta al món

[Joan Marcet, Professor de Dret Constitucional]

La nova etapa del Diari de Sabadell, que ja compleix cinc anys, està donant una nova dimensió a la informació local i comarcal. No anem sobrats de mitjans de comunicació que amb rigor, independència de criteri i bon nivell de qualitat, ens informin, escoltin i opinin sobre la nostra ciutat i el seu entorn més immediat. Però no cal oblidar, i crec que el nou DS no ho oblida, que Sabadell i la nostra comarca està inserida i connectada a espais econòmics, socials, polítics i culturals més amplis. És potser a través de les seves pàgines d’opinió on trobem més clarament aquesta vocació més nítida d’inserir Sabadell, la seva

ciutadania, la seva economia i la seva cultura al món globalitzat que patim per bé i per mal. Sabadell sempre ha mantingut una especial atenció a allò que passa més enllà del seu perímetre geogràfic. Els mitjans locals han de fer-se ressó d’aquesta empenta que vol mantenir la ciutat ben oberta al món.