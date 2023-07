Coneix les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

El mes de juliol ha començat amb notícia de les grosses a Sabadell. Després de mesos d’estira i arronses entre Generalitat i Ministeri de Transports, aquest diumenge es va donar llum verda al futur de la ronda Nord de Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès.

La redacció del projecte es produirà a canvi de la inversió de 914 milions d’euros en infraestructures a Catalunya. D’aquesta manera, el pacte satisfà les demandes tant d’ERC com del PSC. Els primers aconseguiran millores a l’N-260, l’Eix Pirinenc. També en les connexions a l’N-2 al Maresme i les autopistes AP-2 i AP-7, a més de dos nous intercanviadors entre la línia de Rodalies i la de Ferrocarrils a Sant Cugat del Vallès. Per part dels socialistes obtenen fer complir un dels pactes centrals de l’acord dels pressupostos: la connexió entre Sabadell, Terrassa i Castellar.

Les reivindicacions dels i les conserges de les piscines municipals han estat escoltades. Des de l’Ajuntament, la tercera tinenta d’alcaldessa, Montse González, ha confirmat a Diari de Sabadell que ja s’ha parlat amb els afectats i s’està treballant per trobar una solució. “Un cop format el govern ens vam posar en contacte amb les piscines per parlar amb els conserges afectats”, ha explicat.

Can Deu està d’enhorabona. I és que aquest 2023 ha complert els seus 50 anys d’existència. Mig segle d’ençà d’aquell 7 de juliol de 1973 en què el barri va començar a créixer i a celebrar la seva ja tradicional festa major. És per aquest motiu que la cita d’enguany ha estat summament especial a tot el veïnat.

Des de l’any 1986, a Sabadell hi ha un cotxe enterrat. A on es troba? Per què s’hi va enterrar un vehicle? Fa trenta-sis anys, l’aleshores govern de l’Ajuntament, encapçalat per l’alcalde Antoni Farrés, va comprar quaranta-tres hectàrees, on avui dia hi ha el Parc Catalunya.

No té sostre. El veterà triatleta sabadellenc Josep Colomé tornarà a viure les sensacions d’un Mundial després de la seva gran victòria a l’Ironman disputat a Hoorn (Països Baixos) en la distància half.