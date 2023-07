Han passat més de 30 anys des que Sabadell va descobrir la pasta fresca

[El Personatge: Marina Lai és la filla del fundador de l’emblemàtica botiga Da Mario de pasta i salses italianes del carrer de Gràcia, que s’ha guanyat el paladar de tants sabadellencs.]

Quan el concepte ‘pasta fresca’ ni sonava a la ciutat, un petit establiment va aterrar al carrer de Gràcia de Sabadell per apropar als veïns alguns dels secrets més ben guardats de la cuina italiana més autèntica. D’això ja en fa 32 anys. El fundador, Mario Lai, aprofitava els seus viatges a Sardenya, on tenia la família, per impregnar-se de les millors combinacions i receptes gastronòmiques per després oferir-les a la seva petita botiga de barri, que va batejar com a ‘Da Mario’. “Aquí només es coneixien els espaguetis o els canelons, ningú s’imaginava totes les formes o farcits que es podien arribar a fer amb la pasta fresca!”, apunta la seva filla, Marina Lai, ara 100% entregada a la botiga. “Vam començar el 1991 amb una botiga molt més petitona, a pocs metres d’on som ara, també al carrer de Gràcia; però quan vam veure que la cosa funcionava i fidelitzàvem clients vam passar al Da Mario actual, que és més gran i ens permetia disposar de més espai per a la producció”, detalla Lai. Ara, ja consolidada la botiga a Sabadell —i per a molts amb el mèrit d’oferir les pastes i salses de la cucina italiana més famoses de la ciutat— disposen d’una nau Castellar del Vallès, que és al mateix temps obrador i magatzem. El projecte s’ha fet gran, sempre mantenint “l’esperit de proximitat amb el client del principi”, diu la Marina, que “això mai canviarà”.

Espaguetis a l’ou, raviolis de pollastre amb ceps o de gorgonzola amb ceba, salses de bolets, de formatge, pesto i pesto rosso… I ja parem, que ja comencem a salivar! Són alguns dels productes estrella, diu la Marina, que s’autoproclama una fan empedreïda de la pasta fresca d’alfàbrega amb pesto de pistatxo. Tot i que no és cuinera, assegura que “passar-te tota la vida menjant pastes i salses italianes et desperta un sentit especial per a la innovació gastronòmica: aquí podríem afegir aquest ingredient, aquí podríem posar-hi allò…”. El testimoni dels clients donen fe d’aquest sisè sentit de la Marina, ja que algunes de les receptes més suculentes porten el seu segell!”.

Preguntada pel secret de l’èxit, la Marina assegura que, precisament, “no hi ha secret”. Es tracta de fer aquell menjar que ens faríem a casa: allò de tota la vida, diu. “Fins i tot ens arriben el grana padano i el parmigiano reggiano, amb aquella roda gegantina i la ratllem nosaltres mateixos!”.