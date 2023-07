Un gripau sense alta capacitat

[Josep Mercadé, periodista]

L’acord que signaran la Generalitat i el Govern central per fer la ronda Nord entre Terrassa i Castellar del Vallès passant per Sabadell ha fet que novament l’activitat política de Catalunya pivoti sobre la plana del Vallès. Els defensors i detractors de la B-40 o Quart Cinturó fins a Granollers no necessiten eufemismes. Mentre que les formacions polítiques que accepten només del traçat fins a Castellar del Vallès han de fer malabars per no caure en incongruències.

Un cop més l’acord a que s’ha arribat posa de manifest les dues postures enfrontades entre els partidaris i contraris a aquesta infraestructura viària. En aquest sentit la Plataforma contra el Quart Cinturó, que des de fa més de 30 anys aglutina un bon nombre d’entitats vallesanes, no defalleix en insistir que no cal aquesta via ja que va en direcció contrària a resoldre l’emergència climàtica que patim. Per la seva part, l’alcaldessa de Sabadell i l’alcalde de Terrassa no amaguen la seva satisfacció per la ronda Nord.

I entremig es troba Esquerra Republicana de Catalunya que governa en minoria la Generalitat però que és qui ha pactat amb el Govern central, in extremis, a punt d’inici de la campanya electoral de les generals, tirar endavant la infraestructura. No cal dir que el gripau que s’ha d’empassar és considerable encara que a l’acord es digui que la redacció del projecte, que haurà de pagar l’Estat, la farà la Generalitat i que l’expressió via d’alta capacitat ha estat suprimida del redactat. Però de fet la crisi de govern de fa poques setmanes, amb la substitució del conseller de Territori, el sabadellenc Juli Fernàndez, ja va ser per evitar assumir una contradicció personal.

Eufemismes a banda, aquest acord divideix el territori a més d’incidir directament sobre el futur desenvolupament de la plana del Vallès. Certament el trànsit de pas cap a Castellar del Vallès es podrà situar a la perifèria de Sabadell però l’impacte de la infraestructura viària serà considerable.

Si es compleixen els terminis ben aviat es podrà disposar de la connexió de l’autovia A-2 amb la B-40 fins a Terrassa. I és clar, la construcció de la ronda Nord fins a Castellar del Vallès plantejarà en un futur la seva continuïtat fins a Granollers. Es diu que la via no serà d’alta capacitat però ja sabem què passa amb aquestes vies que es fan primer de dos carrils i acaben convertides en autovies. D’exemples en tenim amb l’eix transversal (C-25), i actualment amb l’ampliació de la C-15 de Vilafranca del Penedès fins a Igualada.