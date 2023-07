La CUP de Sabadell ha iniciat aquest dijous a la nit la campanya electoral per a les eleccions espanyoles del 23 de juliol amb un breu acte a la plaça del Doctor Robert.

Hi ha dos candidats sabadellencs a la llista cupaire a la circumscripció per Barcelona: Lluís Perarnau (exregidor) i Georgina Monge (politòloga). A l’acte, membres de la formació han presentat el cartell de campanya amb l’eslògan: “Plantem cara”. Entre els assistents hi havia el diputat sabadellenc de la CUP al Parlament, Xavier Pellicer, i la regidora de la Crida en el darrer mandat Aurora Murillo.

Pellicer ha fet una crida a votar la CUP com a opció independentista, d’esquerres, feminista i antifeixista, especialment en aquest moment perquè “venen vents de la dreta, conservadors, en una dinàmica en clau catalana, d’estat i internacional”. El sabadellenc també anticipa que l’escenari post-electoral serà “dur”, per la qual cosa fa una crida a “organitzar-nos, doblar esforços i plantar cara”.

Perarnau també ha fet una crida a votar per “plantar cara a la dreta, l’extrema dreta i al fals progressisme del PSOE”. “Hi ha una amenaça clara i ens hem de preparar per a l’escenari que ve”, ha afegit.

La CUP opta pel tàndem Georgina Monge–Lluís Perarnau per representar Sabadell en la seva candidatura. Perarnau (1968) va ser un regidor destacat en el Govern quadripartit de Sabadell (2015-2019), amb responsabilitats sobre la Policia Municipal i els serveis municipals.

Per la seva banda, Monge (1985) és una politòloga reconeguda pels seus postulats feministes. Ella anirà de número 14 a la candidatura, mentre que ell serà el 23. Ambdós tenen poques opcions d’acabar sent diputats: la CUP va treure dos escons a la demarcació de Barcelona.