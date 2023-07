Els Mossos d’Esquadra investiguen les causes de l’incendi que ahir dimecres al migdia es va declarar al polígon industrial de Can Roqueta i que va sacsejar l’actualitat municipal. Pocs minuts després de les 14 h, un incendi a l’empresa Realplast, al carrer de Ca n’Alzina, 97-105, va alterar el ritme habitual d’aquesta zona. De moment, es desconeixen les causes del foc. No hi va haver ferits, segons el SEM, però es va produir una important columna de fum negre visible des de tot Sabadell que va obligar Protecció Civil a recomanar el confinament de les persones vulnerables de Torre-romeu, el centre i nord de la ciutat per prevenció. Els bombers van destinar 17 dotacions a sufocar les flames, i van desallotjar al voltant d’un centenar de treballadors tant de la nau afectada com de les del voltant.

Encara vestits amb l’uniforme de treballar, els empleats observaven l’incendi des de la cantonada del carrer de Can Fadó, davant de l’empresa, esperant si podrien tornar a treballar ahir mateix, avui dimecres o en els pròxims dies. La companyia es dedica a l’emmagatzematge i reciclatge de plàstics. A les 17.15 h, quan la intensitat de les flames havia baixat significativament, el cap de guàrdia de bombers de la regió Metropolitana Nord, Josep Manel Escudero, va explicar que treballaven per estabilitzar el foc, per després controlar-lo i extingir-lo, per la qual cosa preveien seguir treballant al lloc del succés durant bona part de la nit, si no tota. El cap de guàrdia va explicar que “la nostra estratègia, en un primer moment, ha sigut defensar les dues naus que estaven afectades per la propagació de l’incendi, tant per la columna -Airpes- com per la radiació -la del darrere, Rittal-”. Fins al lloc del succés també s’hi va desplaçar el cinquè tinent d’alcaldessa i responsable de seguretat, Adrián Hernández, que va indicar, segons fonts de l’empresa, que “cada cert temps, ells fan una crema controlada i, com hem pogut comprovar, s’ha descontrolat i han activat els serveis d’emergències”.

Treballadors i empresaris de les empreses del voltant estaven preocupats per l’evolució de l’incendi, com és el cas d’Alexandre Nakashato, gerent d’una companyia que va haver de ser desallotjada, i que explicava que “volem entrar a la nostra empresa a tancar-ho tot, sobretot per quan arribi la nit”. I tenia el dubte de si avui podrien treballar amb normalitat.

Com ho van viure els veïns?

L’incendi es va originar a l’hora de dinar, per la qual cosa no tots els treballadors eren a l’empresa afectada ni a les que té al seu voltant. Des d’un dels bars del mateix carrer de la nau afectada, el Glodajo’s, el seu propietari, José Manuel Guzmán, reconeixia que ahir havia tingut una mica menys de clients, però explicava que el foc “no ha afectat gaire el negoci, ho hem notat entre poc i menys, perquè era l’hora de dinar i el dia ja estava fet”. Al migdia, amb les flames encara vives i la columna de fum negre activa, va arribar a Can Roqueta el mecànic Daniel Martín, que havia de portar unes peces i “m’ha costat arribar, tot està tallat i la gent ha de seguir treballant. Un polígon industrial no pot parar”, deia resignat.