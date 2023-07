Coneix les notícies més destacades des les últimes hores a Sabadell

Les últimes hores han estat marcades a Sabadell per l’espectacular incendi que es va originar a una nau industrial del polígon de Can Roqueta. Els Mossos d’Esquadra investiguen ara les causes del succés, que afortunadament no va provocar ferits.

Pocs minuts després de les 14 h, un incendi a l’empresa Realplast, al carrer de Ca n’Alzina, 97-105, va alterar el ritme habitual d’aquesta zona. Els bombers van destinar una vintena de dotacions a sufocar les flames, i van desallotjar al voltant d’un centenar de treballadors tant de la nau afectada com de les del voltant. Al voltant de les 10 de la nit, l’incendi es va donar per estabitlitzat.

Sabadell entra en la cursa de les eleccions generals del 23 de juliol. La capital vallesana és la cinquena de Catalunya en població i forma part de la trentena de municipis espanyols amb més de 200.000 habitants. Un de cada tres vots es decidirà a les grans ciutats, com Sabadell, que poden ser determinants per la continuïtat de Pedro Sánchez a la Moncloa. Potser per això no és estrany que polítics de la ciutat s’hagin colat a les llistes dels partits.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i els alcaldes de Castellar del Vallès i Terrassa, Ignasi Giménez i Jordi Ballart, respectivament, han demanat a la consellera de Territori i Sostenibilitat i a la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que l’acord per redactar el projecte de la ronda Nord es signi a la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Un acte que permetria també explicar als agents econòmics i socials en què consisteix l’acord.

Gairebé tothom l’ha vist alguna vegada. És l’únic arbre sense arrels de Sabadell. Per la seva magnitud i majestuositat, l’Arbre de Ferro no passa desapercebut. En canvi, no tots els sabadellencs coneixen l’origen i la història d’aquesta escultura icònica a la nostra ciutat, obra del prestigiós artista sabadellenc Antoni Marqués.

El Premi Panathlon Club Sabadell 2022 ha estat concedit a Enric Campos i Chauré, una personalitat prou reconeguda en l’àmbit esportiu sabadellenc, especialment per la seva dedicació al món del bàsquet, primer com a jugador en diferents clubs sempre amb vinculació amb la Penya i després en la faceta de professor, com a ell li agrada dir. El Joventut de Badalona i el Creu Alta Sabadell comparteixen una extensa trajectòria d’ensenyances per a joves jugadors que intenten obrir-se camí.