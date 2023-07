Retiren part d’una popular escultura del parc Catalunya per reparar-la

La popular escultura A de barca de Joan Brossa i Antoni Marquès al parc Catalunya estarà uns dies escapçada. L’Ajuntament ha informat aquest dijous que n’ha retirat la vela superior per reparar-la.

Mentre durin els treballs de reparació l’escultura estarà tancada i encerclada per tanques per motius de seguretat. A l’interior d’aquest recinte hi continua sent pròpiament la barca, però temporalment no tindrà la vela a sobre.

Aquesta peça escultòrica està ubicada a la gespa que hi ha sobre del llac del parc, per la qual cosa és molt visible i coneguda. L’obra data del 1996 i està feta de bronze. Representa una metàfora de la literatura com a guia del curs dela vida: “la cultura i la intel·ligència fan avançar l’existència humana”, indica la fitxa de la peça al catàleg del Museu d’Art.