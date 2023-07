Veïns de Can Deu valoren l’acord de la ronda Nord: “És una solució necessària”

L’històric acord per la construcció de la ronda Nord és ja una realitat. El projecte, que permetrà unir les capitals del Vallès Occidental amb Castellar, tindrà un tram important dins Sabadell. Aquest se situarà, sobretot, als barris de La Roureda, Can Deu i La Plana del Pintor. La notícia del pacte es va escampar ràpidament entre els veïns, els quals ja fa molts anys que en senten a parlar. Amb les obres a l’horitzó les opinions són diverses i, com tot, hi ha qui n’està a favor i qui no.

“Un pas endavant”

Entre els partidaris hi ha Mari Carmen. “És una mesura que permetrà descongestionar el trànsit de la ciutat, perquè la situació de la Gran Via i l’avinguda Matadepera és ja insostenible”, comenta. Segons la seva opinió “l’obra ja està pactada i penso que la faran tant sí com no, si la fan soterrada que és el que han dit pot suposar un pas endavant per la zona”. En la mateixa línia trobem Carmen. Veïna de Can Deu- des dels inicis del barri- ja fa 50 anys que coneix el projecte. “Quan vam venir a viure aquí ja ens van avisar que algun dia hi passaria una carretera, fa temps que se’n parla i ja tocava que arribessin a un acord”, expressa.

Les connexions que ha d’aportar la infraestructura són altres punts a favor per part d’alguns veïns. Per Paco “és un aspecte clau”. Resident a la Plana del Pintor, considera que la ronda permetrà una millor connexió entre municipis. “Ja fa temps que calia una sortida en condicions cap a Castellar per acabar amb els embussos, pot agradar més o menys, però trobo que és una solució necessària”. En el cas de José l’aspecte laboral és també important: “A parer meu sento que molta gent hi està a favor, sobretot perquè treballen als polígons del voltant i així arribaran millor a la feina. Per ells l’obra suposa progrés”.

“És una projecte antiquat”

A l’altra cara de la moneda, però, hi ha qui no ho veu tan clar. És el cas d’Engracia, que té dubtes sobre el projecte. “Em preocupa com gestionaran la contaminació que es produeixi, seran molts cotxes molt a prop de la zona del bosc i no m’acaba d’agradar”, afirma. Aquesta opinió és compartida pels membres de la Plataforma Salvem el Bosc, col·lectiu veïnal que s’oposa a la ronda. “Primer ens van prometre que la Gran Via seria una solució, després van venir amb la C-58 i també va fracassar. Per mi és un projecte antiquat que no respon a les necessitats ni socials ni ambientals que demana la ciutat”, rebla Julian, un dels seus integrants.

Una visió, contrària a la ronda, que comparteix Marina, també de la Plataforma. “Ens trobem en una situació d’emergència on no necessitem més espai pels vehicles individuals, sinó que hauríem d’estar apostant pel transport públic”, assegura. En últim lloc, trobem el punt de vista de Montse, veïna de La Roureda. “No en soc partidària, però crec que es farà. Davant d’això el que hem de fer tant sí com no és assegurar-nos que sigui totalment soterrada per minimitzar l’impacte ambiental”.

Com es pot observar, el projecte encara genera debats. On sí que hi ha consens és en la seva construcció, ja que l’ambient que es respira a la zona és que aquest cop serà la definitiva. Encara es desconeix quan podrien començar les obres, però el que si se sap és que serà l’Ajuntament de Sabadell qui decidirà com seran i quin traçat creuarà la part nord de la ciutat. La proposta ja està feta i amb l’acord aprovat és qüestió de temps que s’acabi de definir al 100%. La prioritat del consistori és que sigui per via soterrada, tal com han expressat en diferents ocasions.