L’ADF Sabadell, en alerta permanent

La sequera que afecta Sabadell i la resta de Catalunya des de finals del 2020, ha obligat a avançar la campanya forestal dues setmanes i allargar-la fins al 30 de setembre.

El clima mediterrani, caracteritzat per períodes perllongats d’escassetat pluviomètrica, combinats amb episodis de pluges torrencials, obliga a les ADF i a la resta de cossos d’emergència a estar en alerta permanent. “Ens trobem que plou durant uns dies, i això minimitza el risc d’incendi, però amb les onades de calor torna a augmentar, i no és estrany veure com el nivell del Pla Alfa augmenta en pocs dies de diferència. La nostra previsió és tenir un estiu amb alts i baixos”, explica el cap operatiu de l’ADF Sabadell.

Enguany, el cos de voluntaris format per una quarantena de membres, i que des de principis de juny diàriament van a un dels tres punts de vigilància –Serra de Sant Iscle, Can Bonvilar i al turó de Sant Pau– des d’on tenen una visió privilegiada de la ciutat i del Rodal, per si cal actuar amb celeritat. “Són punts estratègics, ben comunicats, que amb pocs minuts podem arribar al punt on es detecta la columna de fum”, detalla Gil.

En aquest 2023, els diversos voluntaris ja han participat en una desena d’intervencions –provocades per la mà de l’home–, on la major part dels metres quadrats calcinats han estat matolls. Actuacions de la mà amb els bombers del parc de Bombers de Sabadell, que ha permès actuar amb més rapidesa i minimitzar l’impacte en l’entorn natural. “L’extinció és molt important, però la prevenció i la bona gestió dels boscos també ho és. Hi ha un estat d’abandonament”, alerta el Marc, un dels membres de l’ADF Sabadell.

En la mateixa línia, qui n’és membre des del 2015 demana “més recursos i inversió per part de les administracions, perquè no tota la responsabilitat és de qui l’ha provocat”.

L’àrea més calenta –la zona compresa entre Sant Julià d’Altura i la Bassa de Sant Oleguer– és alhora la zona més perillosa, en el cas que s’hi pugui detectar un incendi, i que generaria més maldecap als voluntaris i als membres encarregats de l’extinció: “La zona del torrent de Ribatallada, amb una única via d’entrada, i Colobrers, on l’accés només pot ser a peu, seria la zona més complicada a la que hauríem de fer-hi front”, comenta el Marc.

Si tot va sobre el previst – la previsió del Centre Euopeu de Previsions Meteorològiques a Mitjà Termini (ECMWF) augura un juliol més humit respecte al que és habitual, amb més tempestes i pluges– fa ser optimista a l’ADF, almenys, en relació amb l’estiu de l’any passat, amb diverses onades de calor i una campanya forestal intensa: “Si res no es torça, que voldria dir més onades de calor en les pròximes setmanes, podria ser que abans de cloure el setembre puguem donar per finalitzada la campanya”, apunta Gil.