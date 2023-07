Repassa les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

Després de l’acord signat per la ronda Nord de Sabadell i Terrassa per connectar Castellar, els veïns dels barris de La Roureda, Can Deu i La Plana del Pintor, per on previsiblement passarà la carretera, valoren el nou escenari obert als seus carrers.

La notícia del pacte es va escampar ràpidament entre els ciutadans de la zona, els quals ja fa molts anys que en senten a parlar. Amb les obres a l’horitzó, les opinions són diverses i, com tot, hi ha qui n’està a favor i qui no.

Aquest diumenge Sabadell es va sumar als actes del Mulla’t per l’esclerosi múltiple. La remullada institucional s’ha celebrat a les instal·lacions de La Bassa. Un esdeveniment en el qual han participat l’alcaldessa Marta Farrés; la regidora d’esports, Montse González i altres membres del consistori.

Una visita a Barcelona, on va conèixer els productes d’herboristeria del conegut herborista francès Maurice Mességué, li va encendre l’espurna per obrir la seva pròpia botiga d’aquest tipus. Va ser el 1948 quan la sabadellenca Montserrat Artigas Costajussà va aixecar la persiana al carrer de Sant Francesc, 19 i, ara, passades set dècades, tanca el negoci que dos anys després va traslladar al carrer de la Rosa (Centre), on ha forjat part de la història de la ciutat.

Aquest diumenge al vespre es va originar un petit incendi a prop de les vies de FGC a Can Feu. Els fets van succeir al voltant de les nou del vespre a l’espai que queda entre la Ronda Maiols, la C-58 i la C-1413a. Les flames van provocar un fum intens i blanquinós que va alertar als vianants que circulaven per la zona.

Matí amb retards a la xarxa ferroviària que connecta Sabadell. Un tren de la línia R4 de Rodalies ha quedat aturat a l’estació de Sabadell Centre derivat de l’espera d’assistència sanitària per atendre a una viatgera, segons ha informat la mateixa companyia. La incidència ha provocat retards des de les 9 del matí que poden arribar als 30 minuts.