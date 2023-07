La renovació d’Adrián Ortolà, el millor ‘fitxatge’ fins ara del CE Sabadell

Era una de les grans prioritats de la direcció esportiva i ja és un fet. Adrián Ortolà continuarà defensant la porteria del Centre d’Esports la temporada 23/24 després d’arribar a un acord per la renovació del seu contracte. Fins ara, es pot considerar el millor ‘fitxatge’ aquest estiu.

Ortolá va arribar a la Nova Creu Alta, juntament amb Cristian Herrera, en el passat mercat d’hivern després de la seva etapa al futbol belga. Volia reivindicar-se i sentir-se de nou protagonista. Va debutar amb la samarreta del Sabadell al Nuevo Pepico Amat davant el llavors líder Eldense amb derrota (1-0, de penal polèmic), però ja va demostrar les seves condicions i, sobretot, va transmetre una gran sensació de seguretat que s’aniria confirmant durant la resta d’actuacions, un total de 14, encaixant dotze gols.

L’experiència del porter de Xàbia va ser clau per assolir la permanència. Veurem si el club incorpora un altre porter o confia en la figura del jove Carles Segura com a segon. Amb la continuïtat d’Ortolá, el Sabadell fa un pas endavant molt important en la parcel·la defensiva, la línia amb més efectius ara mateix: Vargas, els centrals Pau Resta i Antonio Sánchez -i Biel Farrés a punt de concretar-se-, Ricard Pujol i Juanmi Carrión. Més complicada sembla la possible renovació de Guillem Molina, amb propostes de clubs de Segona Divisió A, com l’Albacete. D’altra banda, també s’ha confirmat la incorporació d’Àlex Sala al Córdoba, qui ha posat més diners sobre la taula, frustrant així les intencions del club arlequinat.

Fran Callejón pot ser el següent

En el capítol de fitxatges, a l’espera de confirmar la cessió de Biel Farrés per part del Girona, el pròxim podria ser el migcampista Fran Callejón, de 25 anys, procedent del Linares. Precisament, el va captar Miguel de Hita, director esportiu del club andalús i exsecretari tècnic del Centre d’Esports. Nascut a Almeria, va formar-se a les categories inferiors fins a arribar al filial i va disputar alguns minuts amb el primer equip a Segona A. El curs passat, amb el Linares, va participar en un total de 33 partits i 1.777 minuts. Podria ocupar la plaça de mig centre que ha deixat vacant Sergi Altimira, ara al Getafe. Les negociacions continuen obertes i caldrà esperar les pròximes hores per concretar la signatura del quart fitxatge.