Festa de l’Esport Castellarenc en un any brillant

La temporada esportiva ha estat molt exitosa a Castellar del Vallès. El curs va tancar fa unes setmanes amb bones notícies per a entitats com la Unió Esportiva o l’HCC, que van assolir l’ascens i jugaran a partir de setembre a la primera categoria dels respectius esports. Les del futbol i l’hoquei seran algunes de les fites que rebran el reconeixement de la vila aquest dijous.

La Sala Blava de l’Espai Tolrà acull a partir de les 19 hores la Festa de l’Esport Castellarenc, una iniciativa que s’organitza per primer cop després de la pandèmia i que serveix per fer un reconeixement a les persones, entitats i clubs esportius que han assolit diferents fites esportives durant la temporada 2022-2023. Serà la vuitena ocasió en què l’Ajuntament organitza aquesta recepció de manera conjunta, agrupant així en un sol esdeveniment les trobades que en anys anteriors tenien lloc en finalitzar el curs.

Per motius organitzatius, l’acte, que s’havia de fer el proper 5 de juliol, s’ha ajornat per al dijous 13 de juliol. En el transcurs del mateix es distingiran els mèrits esportius assolits per esportistes en diverses disciplines individuals o esports d’equip. També, a proposta de les entitats esportives, s’atorgaran diversos reconeixements en l’apartat de valors en l’esport.