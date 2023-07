La Vallesana, molt més que un autobús de Castellar

Han passat els anys i han canviat moltes realitats a Castellar del Vallès, però hi ha un concepte en el diccionari particular de la vila que continua plenament vigent: la vallesana. Generació rere generació s’ha continuat esperant, agafant i perdent la vallesana, malgrat que hi hagi castellarencs pronunciant aquestes paraules que ja no hagin conegut el seu origen.

Simplificant-ho molt, La Vallesana és l’autobús que ha connectat històricament el municipi amb altres punts de la comarca com Sabadell o Sant Llorenç. Si hi indaguem, però, va més enllà d’un simple vehicle. És, segurament, el símbol d’una època de creixement en què es produeix una important millora en l’àmbit d’infraestructures a Castellar.

Com mostren les imatges cedides per l’Arxiu d’Història de Castellar, el vehicle d’alta capacitat -o no tanta- ha evolucionat molt en les darreres dècades. També, com es pot observar en la fotografia, una societat molt diferent de la que coneixem avui. En part, un trajecte que els castellarencs han recorregut asseguts en els seients d’aquestes -avui- relíquies de quatre rodes i set finestres.

Amb tot, el nom en qüestió té una explicació empresarial. El 14 de març de 1914 es va fundar La Vallesana S.A., companyia que comptava amb capital castellarenc, sabadellenc i llorençà que estableix connexió per carretera entre els tres municipis. Aleshores ja es començaven a escoltar també les primeres reivindicacions reclamant l’arribada del tren, recorden els més antics del lloc.

L’any 1985, la companyia va passar a formar part del grup Sarbus. Però no ha perdut presència. Actualment, és l’empresa més petita dins del conglomerat d’empreses de Moventis. Canvis que han anat transformant el disseny dels vehicles que han servit per fer avançar Castellar des de fa més d’un segle.