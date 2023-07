FOTOS | Els embolics de ‘M’esperaràs?’ triomfen al Fresc Festival

En Rubén és un professor universitari que acumula fracassos en l’amor. Per això uns amics, en Jaume i la seva dona Raquel, li preparen un sopar per intentar trobar-li parella. Un sopar que estarà ple de girs i embolics entre els personatges, amors creuats, infidelitats no confessades, i l’aparició de la Pilar, que ho capgirarà tot. Un bon còctel d’acudits, de jocs de paraules i de situacions extremes que fan de l’obra un viver d’emocions i situacions divertides que de ben segur que divertiran d’allò més els espectadors.

Amb aquest terrabastall es van topar dilluns al vespre els espectadors de la divertida comèdia M’esperaràs?, de la companyia sabadellenc Estrena Morena. L’obra es va representar al Fresc, el Festival d’Estiu de Sabadell. Podria ser que fos la darrera funció de l’espectacle, estrenat el març de 2022 a la CavaUrpí i que s’hi ha representat en diverses ocasions, sempre amb les entrades exhaurides.

Fotografies: Aina Torres