Volien fer-se seu el nou barri que inauguraven. Procedents d’altres punts de l’Estat, fa ara 50 anys un grup de persones s’instal·laven al nord de la ciutat, a Can Deu. I, en la intimitat de les places interiors, van decidir fer-se seus els parterres. Va ser aleshores, el 1973, quan uns veïns van decidir plantar el que ara és el cactus gegant de Sabadell.

En concret, el cactus fa més de 12 metres d’alçada i és un dels emblemes del barri, un tret característic que el veïnat valora molt. Es troba a una de les cantonades de la plaça dels Lledoners. Ho va plantar el marit de la Carmen Arenas i ella recorda amb emoció i estima el que representava per ell. Era fruit de la seva dedicació: el cuidava com tocava i s’emprenyava molt quan els nanos feien de les seves o jugaven a pilota al davant.

“És fruit de l’esforç col·lectiu, és un símbol de la unió dels veïns d’aquest barri, de com ens hi sentim: anem a una”, considera la Pepi. Ara queda dissimulat entre la resta de vegetació que hi ha als parterres, que són privats. Però encara hi ha qui passa i s’hi fixa. “Crida l’atenció, tot i que has d’estar atent”.